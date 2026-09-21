एशियाई खेलों में भारत के लिए ऐतिहासिक पदक जीतने वाली सुचिका तारियाल के लिए सोमवार का दिन खुशी के साथ भारी निराशा भी लेकर आया। महिला ट्रेडिशनल 60 किग्रा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सेमीफाइनल में सुचिका तारियाल और सिंगापुर की हुई हून तेओ के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

इसके बाद विजेता का फैसला दोनों खिलाड़ियों के सुबह के वजन के आधार पर हुआ, जिसमें तेओ करीब 700 ग्राम हल्की थीं। इस तरह सुचिका फाइनल में पहुंचने से चूक गईं और उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फैसला सुनाए जाने के बाद सुचिका मैट पर ही फूट-फूट कर रोने लगीं।

यह एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक है। इस कांस्य पदक के साथ एशियाई खेलों में भारत की कुल पदक संख्या छह हो गई है। निशानेबाज अब तक चार रजत और एक कांस्य पदक जीत चुके हैं। मुकाबला निर्धारित समय के बाद बराबरी पर समाप्त हुआ।

पहले पीरियड में सिंगापुर की फाइटर पड़ी भारी

अंतिम कुछ सेकंड में हुई हून टियो ने आक्रमण किया, लेकिन बजर बजने के ठीक समय सुचिका तारियाल अपनी प्रतिद्वंद्वी को नीचे गिराने में सफल रहीं। पहले पीरियड में हुई हून टियो का पलड़ा भारी रहा, लेकिन दूसरे पीरियड में सुचिका तारियाल ने जोरदार वापसी की।

दोनों में से कोई भी खिलाड़ी स्पष्ट बढ़त हासिल नहीं कर पाई। इसके बाद मैच एक मिनट के अतिरिक्त राउंड में चला गया। अंतिम बजर बजने के बाद सुचिका तारियाल को लगा कि उन्होंने मुकाबला जीतने के लिए पर्याप्त प्रदर्शन किया है। हुई हून टियो ने भी अंतिम बजर के साथ जीत का जश्न मनाया।

वजन के आधार पर तय किया गया विजेता

शुरुआत में मुकाबले का फैसला हुई हून टियो के पक्ष में दिया गया था, लेकिन भारतीय पक्ष की ओर से चैलेंज करने के बाद परिणाम को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के सुबह के वजन के आधार पर विजेता तय किया गया।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एमएमए स्पोर्ट्स फेडरेशन के अध्यक्ष निखिल कुंडे के हवाले से लिखा, ‘‘भारत के चैलेंज करने के बाद मुकाबले का परिणाम ड्रॉ घोषित किया गया। इसके बाद सुबह के वजन के अनुसार प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों के वजन के आधार पर विजेता तय किया गया।’’

सिंगापुर की हुई हून टियो फाइनल में पहुंची

निखिल कुंडे ने कहा, ‘‘…चूंकि सिंगापुर की खिलाड़ी सुचिका तारियाल से करीब 700 ग्राम हल्की थीं, इसलिए वह फाइनल में पहुंच गईं। सुचिका ने कांस्य पदक हासिल किया।’’ इसके बाद हुई हून टियो को 2-0 से विजेता घोषित किया गया और उन्होंने फाइनल में जगह बना ली।

सुचिका तारियाल इस फैसले से वह काफी आहत हुईं। उनकी निराशा साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय खिलाड़ी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह मैट पर ही फूट-फूट कर रोने लगीं। सुचिका तारियाल ने तुरंत अपनी प्रतिद्वंद्वी या रेफरी से हाथ नहीं मिलाया। उनके कोच ने उन्हें संभाला।

एशियन गेम्स में MMA में भारत का पहला पदक

निराशा के बावजूद सुचिका का कांस्य पदक एशियाई खेलों में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक है। हरियाणा की 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने 12 साल की उम्र में एक सैलून में होने वाली छेड़छाड़ का सामना करने के बाद कॉम्बैट स्पोर्ट्स को अपनाया था।

इसके बाद वह कई तरह के कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली खिलाड़ी बनीं। सुचिका तारियाल ने 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो और 2023 एशियाई खेलों में कुराश में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

सुचिका तारियाल ने रविवार 20 सितंबर 2026 को ही भारत का एक पदक पक्का कर लिया था। सुचिका तारियाल ने क्वार्टर फाइनल में मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

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