भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी के मैदान पर खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में दोनों टीमों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस मैच में टीम इंडिया ने कमाल की बल्लेबाजी का मुजायरा पेश किया और पहले बल्लेबाजी करते हुए 622 रनों का पहाड़ पहली इनिंग में मेजबान टीम के सामने रखा। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कमाल की फील्डिंग करके सभी को चकित कर दिया, इसी के साथ ही कप्तान कोहली के कप्तानी की भी खूब तारीफ की जा रही है। रहाणे ने एक ऐसा शानदार कैच लपका जिसकी खासा तारीफ हो रही है, और सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है।

दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और हैरिस ने पारी का आगाज किया तो काफी शानदार लय में दिखे और ठोस शुरुआत टीम को दिलाई और लंच ब्रेक तक केवल एक विकेट खोकर ही 100 से ज्यादा का स्कोर पार कर लिया। लंच ब्रेक के बाद जब टीम इंडिया मैदान में उतरी तो एक अलग ही अंदाज में नजर आई और मेजबान बल्लेबाजों की जमकर खैर ली। इसी बीच जब लैबुशान और हेड के बीच साझेदारी पनपना शुरू हुई तो कप्तान कोहली ने शमी के ओवर में फील्डिंग में बदलाव किया और अगली ही गेंद पर लैबुशान फ्लिक करने के चक्कर में शॉट रहाणे की तरफ खेल बैठे और रहाणे ने अपनी दाईं तरफ डाइव मारते हुए कमाल का कैच पकड़ा।

A ripper from Rahane for another breakthrough on day three.#AUSvIND | @bet365_aus pic.twitter.com/AloLI08vB9

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 5, 2019