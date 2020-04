कोरोनावायरस के कारण दुनिया में 200 से ज्यादा देश लॉकडाउन हैं। अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिका में यह साढ़े तीन लाख के पार पहुंच चुकी है। भारत में अब तक इससे 4400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 114 लोगों की मौत हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में 5,908 लोग कोविड19 का शिकार हैं। इनमें से 48 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूजीलैंड में भी 900 से ज्यादा लोग कोरोनावायरस से संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि, वहां अब तक सिर्फ एक व्यक्ति की ही जान गई है।

कोरोनावायरस के कारण सभी प्रकार की खेल गतिविधियों पर भी विराम लग गया है। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के भी रद्द होने की आशंका लग रही है। खिलाड़ी अपने-अपने घरों में लॉकडाउन हैं। हालांकि, वे किसी न किसी बहाने मस्ती करने का तरीका खोज लेते हैं। इसमें सोशल मीडिया काफी मददगार साबित हो रहा है। ताजा मामला आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी के बीच हुई इंस्टाग्राम लाइव पर हुई बातचीत को लेकर है। राजस्थान रॉयल्स ने इस बार ईश सोढ़ी को भी अपनी टीम में शामिल किया है।

इन दोनों के बीच हुई बातचीत के वीडियो को राजस्थान रॉयल्स ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी पोस्ट किया है। यह वीडियो दोनों की बातचीत की तीसरी किस्त है। इसमें न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ने स्मिथ से पूछा कि आपने दाढ़ी क्यों इतनी बढ़ा रखी है। आप कब शेव करेंगे। इस पर स्मिथ ने सोढ़ी के मजे ले लिए। उन्होंने कहा कि आखिरी बार उनकी पत्नी डैनी विलिस ने इसे शेव किया था। मैं इन्हें और बढ़ाना चाहता हूं।

इससे पहले जारी एक और वीडियो में स्मिथ ने सोढ़ी को अपनी बल्लेबाजी की बारीकियों के बारे में जानकारी दी। स्मिथ ने कहा कि बल्लेबाजी कई कारणों पर निर्भर करती है। स्मिथ के मुताबिक, जब तक जरूरत नहीं होती है तब तक वे ऑफ स्टम्प के बाहर खुद को रखते हैं। उन्होंने कहा, ‘यह निर्भर करता है कि कौन गेंदबाजी कर रहा है, विकेट कैसा है। मैं किस तरह रन बना सकता हूं या फिर लोग मुझे कैसे आउट करना चाहेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा, वे इन दिनों सिर्फ नेटफ्लिक्स पर फिल्में देख रहे हैं और चिल कर रहे हैं। सोढ़ी ने मजाक-मजाक में पूछा कि तुम्हारा चेहरा ऐसा था? क्या यह भयानक नहीं लग रहा है। इस पर स्मिथ हंसने लगे।

