क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले वर्ल्ड कप 2019 के लिए सभी टीमों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर टीम का सपना होता है कि वो इस खिताब पर कब्जा करके पूरी दुनिया में अपने प्रतिभा की धमक दिखाए। ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो उसके दो सबसे स्टार खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर भी गेंद से छेड़छाड़ के बाद प्रतिबंध झेलकर अब इस टीम से जुड़ गए हैं। स्टीव स्मिथ और वार्नर दोनों ही भारत में हो रही आईपीएल लीग का हिस्सा थे लेकिन बीच में ही वो अपनी टीम के साथ जुड़ गए हैं और इन दिनों न्‍यूजीलैंड इलेवन के खिलाफ खेलते दिख रहे हैं। वहीं, स्मिथ ने एक शानदार कैच लपककर ऑस्ट्रेलियाई टीम में अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। उनका ये कैच सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल इस मैच में जेसन बेहरनडॉर्फ की गेंद पर स्टीव स्मिथ ने डाइव मारते हुए एक हाथ से लाजवाब कैच लपका और न्यूजीलैंड के टॉम लेथम को अपना विकेट गंवाना पड़ा। जेसन बेहरेनडोर्फ की गेंद को लैथम जल्‍दी खेले गई और मुस्‍तैद खड़े स्मिथ ने आगे की ओर डाइव लगाकर एक हाथ से कैच पकड़ लिया। स्मिथ ने ये कैच 33वें ओवर में लपका। उनका ये कमाल कैच सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि स्मिथ ने आईपीएल में भी एक कमाल का कैच लपका था और वार्नर को चलता किया था।

WHAT A CATCH! Steve Smith has still got it! pic.twitter.com/WWM280MEiy

— cricket.com.au (@cricketcomau) May 6, 2019