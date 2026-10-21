स्टीव स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में 28 रन पहली पारी में बनाए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 99 रन पर ढेर हुई और स्मिथ ने सर्वाधिक 28 रन की पारी खेली। इसी के साथ स्मिथ ने अपने 11 हजार टेस्ट रन भी पूरे कर लिए। उन्होंने अपना 127वां मैच खेलते हुए 226वीं पारी में 11000 रन पूरे किए। वह सबसे तेज ऐसा करने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने।

क्रिकबज के आंकड़ों के मुताबिक टेस्ट क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने 223 पारियों में अपने 11 हजार रन पूरे किए थे। वहीं स्मिथ ने 226 पारियों में यह मुकाम हासिल किया है। यानी सिर्फ तीन पारियों से स्मिथ सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। वहीं उन्होंने राहुल द्रविड़ और अफ्रीकी दिग्गज जैक कैलिस को पीछे छोड़ दिया है। द्रविड़ और कैलिस ने 234 पारियों में 11 हजार टेस्ट रन पूरे किए थे।

अगर सबसे तेज 11 हजार टेस्ट रन की बात करें तो पारियों के लिहाज से सबसे कम पारियों में कुमार संगकारा ने यह रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 208 पारियों में 11 हजार टेस्ट रन पूरे किए थे। आज तक श्रीलंकाई दिग्गज का यह रिकॉर्ड दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं तोड़ पाया है। ब्रायन लारा ने 213 और रिकी पोंटिंग ने 222 पारियों में यह मुकाम छुआ था।

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 11 हजार रन बनाने वाले दुनिया के टॉप बल्लेबाज (सबसे कम पारी)

रैंक खिलाड़ी पारियां 1 कुमार संगकारा (श्रीलंका) 208 2 ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) 213 3 रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) 222 4 सचिन तेंदुलकर (भारत) 223 5 स्टीव स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) 226 6 राहुल द्रविड़ (भारत) 234 7 जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) 234

स्टीव स्मिथ के टेस्ट रिकॉर्ड पर एक नजर

स्टीव स्मिथ दुनिया के 12वें और ऑस्ट्रेलिया के तीसरे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे किए। वह ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं। उनसे पहले रिकी पोंटिंग (13,378) और एलन बॉर्डर (11,174) ने यह उपलब्धि हासिल की थी। उन्होंने 127 टेस्ट मैचों की 226 पारियों में 11000 रन इस फॉर्मेट में बनाए हैं। उनका औसत 50 से अधिक है और उन्होंने टेस्ट में अब तक 37 शतक और 45 अर्धशतक लगाए हैं।

SA vs AUS: यानसेन के 5 विकेट, 99 पर ढेर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका ने दिया फॉलोऑन; 326 रन से आगे प्रोटियाज

साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पहली पारी के आधार पर 326 रन की बढ़त मिल गई है। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 425 रन बनाकर घोषित की थी। जवाब में कंगारू टीम 99 रन पर ही ढेर हो गई और फॉलोऑन भी नहीं बचा सकी। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





