ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट के पांचवें दिन फील्डिंग के दौरान ऐसी हरकत की जिसे खेल भावना के खिलाफ माना जा रहा है। स्मिथ को भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का बैटिंग गार्ड क्रीज पर से मिटाते हुए देखा गया। पंत ने दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंमे काउंटर-अटैक करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर धोया।

पंत शतक से चूक गए। वे 97 रन बनाकर नाथन लियोन का शिकार बन गए। आउट होने से पहले पंत अपना काम कर चुके थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मैच में बैकफुट पर धकेल दिया था। स्मिथ द्वारा बैटिंग गार्ड मिटाए जाने के बाद पंत को अंपायर से फिर से गार्ड मांगते देखा गया। दरअसल, स्मिथ ने ये हरकत पांचवें दिन पहले सेशन में की। ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान वे क्रीज पर गए। वहां वे सैडो बैटिंग करने लगे। इसी दौरान उन्होंने पंत के गार्ड को मिटाया। स्टंप कैमरे ने उनकी इस हरकत को कैद कर लिया और यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

The Tim Paine spirit of cricket award maybe given to this gentleman for scuffing out the batsman’s marks while pretending to shadow bat. #AUSvINDhttps://t.co/0T6d3k4V1P

— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) January 11, 2021