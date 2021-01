स्टीव स्मिथ और मार्नस लाबुशेन ने 10 जनवरी 2021 को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर इतिहास रचा। स्मिथ और लाबुशेन ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेट के 144 साल के इतिहास में भारत के खिलाफ दोनों पारियों में तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन की साझेदारी करने वाली पहली कंगारू जोड़ी बन गई है। भारत के खिलाफ ऐसी उपलब्धि अब तक सिर्फ श्रीलंका और पाकिस्तान के बल्लेबाज ही हासिल कर पाए हैं।

भारत के खिलाफ पहली बार दोनों पारियों में तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन की साझेदारी श्रीलंका के रॉय डायस और दिलीप मेंडिस ने की थी। डायस और मेंडिस ने 1982 में चेन्नई के चेपक स्टेडियम में यह उपलब्धि अपने नाम की थी। इसके करीब 23 साल बाद सीजन 2005/06 में पाकिस्तान के यूनिस खान और मोहम्मद यूसुफ ने फैसलाबाद टेस्ट में भारत के खिलाफ दोनों पारियों में तीसरे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रन की साझेदारियां कीं।

सिडनी टेस्ट स्मिथ के लिए विशेष तौर पर खास रहा। इस मैच से उन्होंने ना सिर्फ फॉर्म में वापसी की, बल्कि और भी कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके टेस्ट क्रिकेट में अब 7454 रन हो गए हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड बून को पीछे छोड़ा। खास यह है कि डेविड बून सिडनी टेस्ट में मैच रेफरी हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में स्मिथ इकलौते हैं, जिनका औसत 60 से ज्यादा का है। स्मिथ ने 7454 रन 62 से ज्यादा के औसत से बनाए हैं। स्मिथ तीसरे टेस्ट मैच में 167 गेंद में 81 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने पहली पारी में शतक जड़ा था। वह टेस्ट मैच की दोनों पारियों में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में भी टॉप-5 में पहुंच गए हैं।

स्मिथ ने टेस्ट मैच में 11वीं बार दोनों पारियों में 50+ रन बनाए हैं। ऐसा कर उन्होंने पाकिस्तान के इंजमाम उल हक और वेस्टइंडीज के शिवनारायण चंद्रपॉल की बराबरी की। टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग के नाम है।

