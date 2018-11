विराट कोहली की कप्तानी में इन दिनों टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है जहां टी-20 सीरीज में 1-1 की बराबरी के बाद दोनों टीमें 6 दिसंबर से 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए आपस में भिड़ेंगी। यह टेस्ट सीरीज भारत के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि सभी का मानना है कि डेविड वार्नर और स्मिथ की गैरमौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के सामने बेहद कमजोर है और ऐसे में भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज अपने नाम कर सकता है। बता दें कि गेंद से छेड़छाड़ के बाद टीम से बाहर चल रहे स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन वो टीम के साथ अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। इसी अभ्यास सत्र में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

टेस्ट मुकाबले से पहले दोनों ही टीमें जमकर अभ्यास कर रही हैं ऐसे में स्मिथ भी बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे जिन्हें पैट कमिंस और हेजलवुड गेंद फेंक रहे थे। इसी बीच हेजलवुड ने एक ऐसी गेंद फेंकी जिसपर शॉट खेलने के चक्कर में स्मिथ धड़ाम से नीचे गिर गए। बता दें कि अटकलें थी कि स्मिथ की टेस्ट मुकाबलों में वापसी हो सकती है लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने समय से पहले उनके बैन को हटाने से मना कर दिया था।

Whoops! Steve Smith didn’t have it all his own way against Australia’s Test quicks at the SCG, but he also peeled off some trademark shots. WATCH: https://t.co/TqBm1vvBKt pic.twitter.com/lAxNdVpdRx

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 27, 2018