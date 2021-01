ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट में ऋषभ पंत का बैटिंग गार्ड मिटाते नजर आए थे। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी। हालांकि, कंगारू कप्तान टिम पेन ने सफाई देते हुए कहा था कि स्मिथ सिर्फ सैडो बैटिंग कर रहे थे। इस मुद्दे पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रे्लिया के दो दिग्गज खिलाड़ी माइकल वॉन और स्टीव वॉ आमने-सामने हो गए हैं। दोनों ट्विटर पर भिड़ते हुए नजर आए।

माइकल वॉन ने अपने इंस्टाग्राम पर आईसीसी के कुछ नियमों की एक फोटो शेयर की। वॉन ने लिखा, ‘‘स्टीव स्मिथ की घटना ने काफी बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मैं इसको उनके द्वारा की गई एक बेवकूफाना हरकत मानता हूं, लेकिन इसको बेईमानी करार नहीं दिया जाना चाहिए। नियम सबसे ऊपर हैं। आप क्या सोचते हैं?’’ इस पर मार्क ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, ‘‘तुम अपना दिमाग खो बैठे हो वॉन। मैं इस आधुनिक खेल के समय में इस तरह जानबूझकर समय खराब करने को लेकर चिंतित हूं।’’

Are you struggling to read Junior … as I have clearly stated it was silly & not cheating but the laws are the laws … btw let’s see if he continues to do it in Brisbane if he does it all the time :.. #OnOn https://t.co/JoYunJn8X2

— Michael Vaughan (@MichaelVaughan) January 13, 2021