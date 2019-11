बैन से वापसी के बाद ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ क्रिकेट के मैदान पर अपनी नई पटकथा लिख रहे हैं। एक के बाद एक शानदार पारी के दम पर वो कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक रिकॉर्ड उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बनाया है। जहां 23 रन बनाते ही इस स्टार बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7000 रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 1946 में बना रिकार्ड तोड़ा और ऑस्ट्रेलिया के लिये सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में डान ब्रैडमेन को पछाड़कर 11वें स्थान पर आ गए ।

स्मिथ ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट में एक रन लेकर इस आंकड़े को छुआ । उन्होंने 73 वर्ष पुराना इंग्लैंड के वेली हामंड का रिकार्ड तोड़ा । हामंड ने 131 पारियों में 7000 रन पूरे किये थे जबकि स्मिथ की यह 126वीं पारी थी । भारत के वीरेंद्र सहवाग ने 134 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था । क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ की इस उपलब्धि पर ट्वीट करते हुए लिखा कि सबसे तेज 7000 रन । तुम स्टार हो स्टीव स्मिथ । स्मिथ ने ब्रैडमेन को भी पछाड़ा जिनके 6996 रन है । स्मिथ ने इस साल एशेज श्रृंखला में सात पारियों में 774 रन बनाये थे ।

