भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की भष्टाचार रोधी इकाई राज्य संघों द्वारा चलाई जा रही सभी टी20 लीगों की जांच कर रहा है, ताकि कुछ टीम मालिकों, आयोजकों और खिलाड़ियों की ओर से भ्रष्टाचार से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इस कार्रवाई की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को यह बात बताई।

सूत्रों ने कहा, ‘एंटी-करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट(ACSU) ने पाया है कि सट्टेबाज और संदिग्ध लोग खिलाड़ियों, टीम मालिकों और मैनेजरों से संपर्क कर रहे हैं, जो खेल के नियमों और आचार संहिता के खिलाफ है। यह पहली बार है जब एसीएसयू राज्य स्तर की लीग के सभी मैचों पर नजर रख रही है। इससे पहले सिर्फ टेस्ट मैच,आईपीएल और दूसरे मुख्य मैचों पर ही पूरी तरह से नजर रखी जाती थी।’

खिलाड़ी और टीम के अधिकारियों पर नजर

उन्होंने कहा कि एसीएसयू अधिकारी इस बात पर भी नजर रख रहे हैं कि इन टी20 मैचों के दौरान खिलाड़ी और टीम के अधिकारी अपने होटलों में किन लोगों से मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह कार्रवाई तब की गई है जब पिछले सीजन से ही तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) की “कुछ टीमें” भ्रष्टाचार से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों के कारण एसीएसयू की निगरानी में आ गई थीं।

मिलीभगत सिर्फ टीएनपीएल तक ही सीमित नहीं

उन्होंने कहा कि एंटी-करप्शन यूनिट को लगता है कि बुकी, खिलाड़ी और मालिक की संदिग्ध मिलीभगत सिर्फ टीएनपीएल तक ही सीमित नहीं है। टीएनपीएल का 10वां एडिशन डिंडीगुल और चेन्नई में 23 अगस्त तक चलेगा। राज्य संघों द्वारा आयोजित लीग, आईपीएल और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए होने वाले राष्ट्रीय घरेलू टी20 टूर्नामेंट के बाद टी20 मैचों का तीसरा स्तर हैं। घरेलू सीजन शुरू होने से पहले, जून-अगस्त के दौरान मुंबई, सौराष्ट्र, बंगाल, आंध्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड की अपनी-अपनी टी20 लीग होती हैं।

जल्दी पैसा कमाने का लालच

सूत्रों के मुताबिक, बुकी टीम के मालिकों और खिलाड़ियों को लुभाने के लिए “जल्दी पैसा कमाने” का लालच देते हैं। इनमें से कई खिलाड़ी क्लब-लेवल के होते हैं। सूत्रों ने कहा,’जिस स्तर पर ये लोग काम करते हैं, उसे देखते हुए कुछ मालिक, आयोजक और खिलाड़ी आसानी से बुकी के झांसे में आ सकते हैं। नियमों के उल्लंघन के कारण कई लोग एसीएसयू की नजर में हैं। उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा।’

तमिलनाडु के एक ऑलराउंडर पर कार्रवाई

शुक्रवार को पता चला कि पिछले सीजन रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने वाले तमिलनाडु के एक ऑलराउंडर को एंटी-करप्शन नियमों का उल्लंघन करने के कारण टीएनपीएल के मौजूदा सीजन के बाकी मैचों में खेलने से रोक दिया गया है। एसीएसयू ने खिलाड़ी से एक ऐसा मोबाइल फोन जब्त किया, जिसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। यह तब हुआ जब वह ‘प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल एरिया’ (PMOA) में थे। सूत्रों का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है, क्योंकि एसीएसयू ने अलग-अलग राज्य लीग में कम से कम आधा दर्जन खिलाड़ियों को इन इलाकों में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है।

टीएनसीए और एसीएसयू के बीच लगातार बातचीत

तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन (TNCA) के अध्यक्ष टीजे श्रीनिवासाराज ने कहा कि टीएनपीएल के लिए एसीएसयू के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा,’हम एसीएसयू टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। टीएनसीए और एसीएसयू के बीच लगातार बातचीत होती रहती है ताकि खेल और टूर्नामेंट की ईमानदारी बनी रहे। यह हमेशा से हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है।”

देवजीत सैकिया ने क्या कहा?

टीएनपीएल में मोबाइल-फोन वाली घटना और सभी राज्य-स्तरीय टी20 लीग पर नजर रखने के एसीएसयू के फैसले के बारे में पूछे जाने पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा,’यह एक छोटी सी घटना थी जिस पर बीसीसीआई की एसीएसयू ने तुरंत ध्यान दिया और इसमें शामिल खिलाड़ी को सजा दी। हमारी एंटी-करप्शन यूनिट बहुत एक्टिव और अलर्ट है और वे खेल की ईमानदारी से जुड़ी किसी भी छोटी बात को भी नजरअंदाज नहीं होने देना चाहते।’

हर टूर्नामेंट के लिए दो एसीएसयू अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी

2018 में बीसीसीआई ने राज्य-स्तरीय लीग के लिए कड़े नियम जारी किए थे। इनमें हर टूर्नामेंट के लिए दो एसीएसयू अधिकारियों की मौजूदगी जरूरी थी, भ्रष्टाचार-रोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने थे और पीएमओए के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने थे। 2019 में, एसीएसयू ने टीएनपीएल में खिलाड़ियों और कोचों के संदिग्ध सट्टेबाजों के संपर्क में होने की जांच की थी। हालांकि, उस जांच के नतीजे सार्वजनिक नहीं किए गए थे।

29वें मैच के बाद DPL 2026 की अंकतालिका

दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 के 29 मैच समाप्त हो चुके हैं और इन मैचों के बाद सेंट्रल दिल्ली किंग्स 14 अंक के साथ पहले स्थान पर है और इस टीम ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। वहीं 29 मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में यश ढुल पहले तो सार्थक रंजन दूसरे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अंशुमान हुडा हैं। पूरी खबर पढ़ें।