टीवी चैनल्स की डायरेक्ट टू होम सर्विस देने वाली एयरटेल डिजिटल टीवी और खेल/एंटरटेनमेंट के चैनल चलाने वाले स्टार टीवी नेटवर्क बीच सोशल मीडिया पर अजीबो-गरीब जंग छिड़ गई है। ग्राहकों से ज्यादा पैसा वसूलने के लिए दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। शुक्रवार (23 मार्च) को स्टार टीवी नेटवर्क के अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एयरटेल डिजिटल टीवी के खिलाफ आरोप लगाते हुए ग्राहकों से एक अपील की। स्टार टीवी नेटवर्क ने करीब 30 सेकेंड का एक वीडियो भी जारी किया है और ट्वीट में लिखा है- ”एयरटेल टीवी के ग्राहक सावधान हो जाएं! स्टार ने चैनल के टैरिफ नहीं बढ़ाए हैं। एयरटेल डिजिटल टीवी एकतरफा स्टार चैनल के पैसे बढ़ाकर आपको धोखे में रख रहा है। हाई-क्वॉलिटी स्टार एंटरटेनमेंट देखना जारी रखने के लिए अब नए डीटीएच/केबल ऑपरेटर को चुने।” इस ट्वीट में स्टार टीवी नेटवर्क ने हैशटैग #MakeTheSwitch भी लिखा। ट्वीट किए गए वीडियो में भी इसी से मिलती-जुलती बातें कही गईं हैं। वीडियो में ग्राहकों से कहा गया है कि कल तक जो चैनल 200 रुपये में देख रहे थे, अब उनके लिए 1000 रुपये क्यों दें? वीडियो में आगे चिंता न करने की बात कहते हुए कहा गया है कि लोगों को अब भी चैनल 200 रुपये में मिल सकते हैं, उसके लिए सर्विस प्रोवाइडर बदलना होगा।

Attention Airtel Digital TV subscribers! Star has not increased channel tariffs. Airtel Digital TV is misleading you and unilaterally increasing the prices of Star channels. To continue watching high-quality Star entertainment switch to new DTH/Cable operator NOW. #MakeTheSwitch pic.twitter.com/ny8LmmDmdF

— Star TV Network (@starindia) March 23, 2018