St Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Tallawahs T20 Playing 11, LIVE Score Updates: इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें

St Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Tallawahs Playing 11 LIVE: इन खिलाड़ियों के साथ उतर सकती हैं दोनों टीमें

St Kitts and Nevis Patriots vs Jamaica Tallawahs, SK and NP vs JT T20 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Cricket Score Updates: कैरिबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2019 में आज यानी कि बुधवार को सेंट कीट्स और नेविस पैट्रियोट्स बनाम जमैका तलहवास के बीच मुकाबला खेला जाना है। एक ओर कार्लोस ब्रेथेवेट की टीम है तो वहीं दूसरी ओर जमैका की कमाल दिग्गज क्रिस गेल के हाथों में है। ऐसे में देखना होगा की आखिरी दोनों टीमें किस रणनीति के साथ उतरती हैं।

अंकतालिका के लिहाज से देखें तो सेंट कीट्स की टीम 2 मुकाबलों में से जीत नसीब नहीं हुई है। वहीं, जमैका की टीम ने भी इसमें एक मुकाबले खेले हैं और उसे भी हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों में कई दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे हैं। देखना होगा कि आखिर किन खिलाड़ियों के साथ दोनों टीमें उतरती हैं।

ये हो सकती है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवनः

सेंट कीट्सः कजर्न ओटले, एविन लुईस, लॉरी इवांस, डेवोन थॉमस , मोहम्मद हफीज, फैबियन एलेन, कार्लोस ब्रैथवेट , अल्जाररी जोसेफ, उस्मा मीर, रेयान एमरिट, शेल्डन कॉट्रेल।

जमैकाः क्रिस गेल , जॉर्ज वर्कर, ग्लेन फिलिप्स , चैडविक वाल्टन, आंद्रे रसेल, रोवमैन पॉवेल, जेरोम टेलर, स्टीवन जैकब्स, क्रिस्टोफर लैमॉन्ट , शायरा स्प्रिंगर, ओशन थॉमस।

