भारत के पूर्व कप्तान, ओपनर और सेलेक्टर कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में तिलक वर्मा की मतलबी बल्लेबाजी की आलोचना की। श्रीकांत ने तिलक पर हीरो बनने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज सीरीज में सिर्फ अपने लिए खेल रहा था।

तिलक का स्पिन के खिलाफ खेल भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय रहा है। 2024 से आईपीएल में धीमे गेंदबाजों के खिलाफ उनका प्रदर्शन तेजी से गिरा है। इस भूमिका के लिए उन पर भारत का भरोसा कम होने का पता 2026 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चला जब उन्हें मिडिल-ऑर्डर से हटाकर असल में एक फिनिशर के तौर पर खिलाया गया।

तिलक वर्मा ने हीरो बनने की कोशिश की

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि भारत ने बीच के ओवरों में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे मैच में जिस तरह से खेला वैसा नहीं खेलना चाहिए था खासकर तिलक वर्मा, शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने, उन सभी का स्ट्राइक रेट खराब था। आपको बीच के ओवरों में थोड़ा संभलकर खेलना चाहिए और फिर आक्रामक होना चाहिए। अगर आप बीच के ओवरों में नाकाम रहे तो आपकी हार तय है।

दूसरे टी20 मैच में जब भारत 155 रन का पीछा कर रहा था तब तिलक 19/3 के स्कोर पर बल्लेबाजी करने आए। हालांकि विकेट तेजी से गिरने लगे इसलिए वे संभलकर खेलने लगे और टीम को एक रन की करीबी हार से बचाने के लिए समय रहते तेजी से रन नहीं बना पाए। श्रीकांत ने कहा कि तिलक वर्मा बस एक-दो रन लेकर अपने लिए खेल रहे थे। उन्होंने मैच को आखिर तक ले जाकर हीरो बनने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि आखिर में मैच जिताकर अपनी जर्सी ऊपर उठाकर जश्न मनाएंगे। ऐसे टारगेट को एक ओवर पहले ही हासिल कर लेना चाहिए न कि आखिर तक खींचना चाहिए था।

संजू आउट, वैभव-अभिषेक ओपनर, 2 स्पिनर; इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए आकाश चोपड़ा ने चुनी भारत की संभावित प्लेइंग 11

IND vs ENG 1ST T20I: इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए इसका चुनाव आकाश चोपड़ा ने किया। आकाश ने अपनी इस प्लेइंग इलेवन में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)