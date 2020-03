वेस्टइंडीज ने तीन वनडे की सीरीज के पहले में श्रीलंका को 25 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही उसने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड ने मैच में 16 गेंद पर 35 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने तीन चौके और दो छक्के लगाए। पोलार्ड ने इस मैच में एक नया इतिहास रच दिया। वे घरेलू, लीग और अंतरराष्ट्रीय को मिलाकर कुल 500 टी20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। पोलार्ड ने इस फॉर्मेट में 10 हजार रन भी पूरे कर लिए।

पोलार्ड 2006 से अब तक वेस्टइंडीज सहित 17 टीमों की ओर से खेल चुके हैं। वे 10 हजार रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले दूसरे क्रिकेटर हैं। पोलार्ड से ज्यादा रन वेस्टइंडीज के ही क्रिस गेल ने बनाए हैं। गेल ने पोलार्ड के मुकाबले 96 मैच कम खेले हैं। उन्होंने 404 मैच में 13296 रन बनाए हैं। इस दौरान गेल का औसत 38.20 तो पोलार्ड का औसत 30.86 रहा। हालांकि, स्ट्राइक रेट में पोलार्ड अपने साथी से आगे हैं। गेल ने 146.94 और पोलार्ड 150.57 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

विदेशी क्रिकेटर ने दो गदहों की तस्वीर शेयर कर लिखा, ‘I Love Rishikesh’, यूजर बोला- अटैक करेंगे…

Plenty of high-fives and handshakes at Pollard’s 500thpic.twitter.com/u9aNaPXZM7

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 4, 2020