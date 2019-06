आईसीसी विश्व कप 2019 के 35वें मैच में श्रीलंका और साउथ अफ्रीका की टीम आमने सामने थी। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। श्रीलंका की टीम 49.3 ओवर में 203 रन पर ऑलाआउट हो गई। इस मैच में 47.5वें ओवर में एक दिचस्प नजारा देखने को मिला जब, साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी फील्डिंग करते हुए मैदान पर लेट गए।

साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों का मैदान पर लेटने का कारण दरअसल मधुमक्खियां थी और उन्होंने मैदान पर हमला कर दिया, गनीमत यह रही कि किसी खिलाड़ी को मधुमक्खियों ने काटा नहीं। इस दौरान श्रीलंकाई बल्लेबाज बी मैदान पर लेते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत के लिए 204 रन की जरूरत है।

Bees on the ground. South Africa May have a sweet win Today.#SLvSA #WorldCup2019 #bees #BeesAttack pic.twitter.com/kPS1lXv2vq

