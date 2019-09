Sri Lanka vs New Zealand 1st T20 Live Cricket Score Online: मेंडिस ने जड़ा अर्धशतक, 100 के करीब श्रीलंका

Sri Lanka vs New Zealand 1st T20 Live Cricket Score: यहां जानिए मैच का लाइव स्कोर

Sri Lanka vs New Zealand (SL vs NZ) 1st T20 Live Cricket Score Online: श्रीलंका के कप्तान लसिथ मलिंगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका को कुसल परेरा और कुसल मेंडिस ने 41 रनों की ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। परेरा को टिम साउदी ने 11 के स्कोर पर डि ग्रैंडहोम के हाथों कैच आउट करा टीम को पहली सफलता दिलाई। दूसरे विकेट के लिए अविष्का और मेंडिस के बीच 27 रनों की साझेदारी हुई। अविष्का 10 रन बनाकर मिचेल सेंटनर की गेंद पर स्टंप आउट हो गए।

श्रीलंका की कोशिश यहां बड़ा स्कोर खड़ा करने की होगी। टेस्ट सीरीज के बाद श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज किया गया है। ये सीरीज आगामी टी-20 विश्वकप की तैयारियों के लिहाज से भी काफी अहम होने वाली है, जो 2020 में ऑस्ट्रेलिया में होनी है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला पल्लेकेले स्टेडियम में खेला जाना है।

दोनों टीमों के बीच हुए द्विपक्षीय सीरीज में हुए मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी दिख रहा है। अब तक खेले गए 11 टी-20 मैचों में न्यूजीलैंड ने 7 में जीत हासिल की है। इस मैच में न्यूजीलैंड की कमान टिम साउदी के हाथों में है। वहीं, श्रीलंका की कमान लसिथ मलिंगा के हाथों में है। ऐसे में ये दो अनुभवी दिग्गजों की कप्तानी का भी मुकाबला होगा।