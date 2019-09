Sri Lanka vs New Zealand Playing 11 LIVE: श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मुकाबला।

Sri Lanka vs New Zealand, SL vs NZ 3rd T20 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Cricket Score Updates: न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच तीन मैच की सीरीज का आखिरी टी20 थोड़ी देर में पल्लीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम पर खेला जाएगा। सीरीज के शुरुआती दोनों टी20 न्यूजीलैं जीत चुकी है। ऐसे में वह यह मैच जीतकर श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करना चाहेगी। श्रीलंका की परेशानी यह है कि उसके दाएं हाथ के बल्लेबाज कुसल मेंडिस और ऑलराउंडर शेहन जयसूर्या पैर में चोट के कारण इस मैच में खेल नहीं पाएंगे।

कीवी टीम भी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है। उसके ओपनर मार्टिन गप्टिल पेट की परेशानी से जूझ रहे हैं। टॉम ब्रूस का घुटना चोटिल है। उसके चोटिल खिलाड़ियों की सूची में ताजा नाम लॉकी फर्ग्युसन का भी जुड़ गया है। यही वजह है कि उनकी जगह हामिश रदरफोर्ड को टीम में शामिल किया गया है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन :

न्यूजीलैंड : टिम साउदी (कप्तान), हामिश रदरफोर्ड, कॉलिन मुनरो, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रोस टेलर, डेरिल मिशेल, कॉलिन डीग्रैंडहोम, मिशेल सैंटनर, स्कॉट कुगेलेजिन, सेठ रांस, ईश सोढ़ी/टोड एस्टल।

श्रीलंका : लसिथ मलिंगा (कप्तान), कुसल परेरा (विकेटकीपर), दानुष्का गुनातिलक, अविष्का फर्नांडो, निरोशन डिकवेला, दासुन शनाका, लाहिरू मदुशंका, इसरू उडाना, वनायडू हसरंगा, अकीला धनंजय, लक्षण संदाकन।

