Sri Lanka vs New Zealand Playing 11 LIVE: श्रीलंका के खिलाफ 3 मैच की सीरीज का पहला टी20 न्यूजीलैंड ने जीता है।

Sri Lanka vs New Zealand, SL vs NZ 2nd T20 Dream11 Team Prediction, Playing 11 Today Match, Live Cricket Score Updates: श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की सीरीज का दूसरा टी20 आज यानी 3 सितंबर 2019 को खेला जाएगा। यह मैच श्रीलंका के पल्लीकेले इंटरनेशनल स्टेडियम पर भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। सीरीज का पहला टी20 न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से जीता था। अब उसकी कोशिश इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। हालांकि, पहले टी20 में श्रीलंका की बल्लेबाजी खराब नहीं रही थी।

श्रीलंका ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बनाए थे, लेकिन उसके गेंदबाज इस स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाए। अकीला धनंजय, शेहान जयसूर्या, इसरू उडाना और कासुन रजत ने 10 से ज्यादा के औसत से रन दिए। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने पिछले मैच में 18 अतिरिक्त रन भी दिए थे। जबकि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने सधी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 9 अतिरिक्त रन ही दिए थे। ऐसे में मेजबान टीम को सीरीज में वापसी करनी हो तो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी में भी सुधार करना होगा।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन की बात करें तो न्यूजीलैंड को लॉकी फर्ग्युसन की कमी खलेगी, क्योंकि वे पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। हालांकि, कप्तान टिम साउदी शायद ही अंतिम एकादश में कोई बदलाव करें। श्रीलंका के कासुन रजत पिछले मैच में निष्प्रभावी रहे हैं। संभव है कप्तान लसिथ मलिंगा उनकी जगह किसी तेज गेंदबाज या स्पिनर को अपनी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनाएं।

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (संभावित) :

श्रीलंका : लसिथ मलिंगा (कप्तान), कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, निरोशन डिकवेला, शेहान जयसूर्या, दासुन शनाका, इसरू उडाना, अकीला धनंजय, वानिडू हसरंगा, लक्ष्ण संदाकन/लहिरु कुमारा।

न्यूजीलैंड : टिम साउदी (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, कॉलिन मुनरो, टिम सीफर्ट, कॉलिन डिग्रैंडहोम, रॉस टेलर, डेरिल मिशेल, मिशेल सैंटनर, स्काट कुगेलेजिन, ईश सोढ़ी, सेठ रांस।