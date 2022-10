SL vs IRE: एशिया कप की चैंपियन श्रीलंका और उलटफेर में माहिर आयरिश टीम में भिड़ंत, आयरलैंड का स्कोर 60/4

Sri Lanka vs Ireland, 15th Match, Super 12 Group 1: श्रीलंका और आयरलैंड दोनों इस टी20 विश्व कप के पहले चरण यानी क्वालिफाइंग स्टेज में कठिन दौर से गुजरे। दोनों को अपने पहले मुकाबले में हार झेलनी पड़ी थी।

टी20 विश्व कप 2022 में आयरलैंड ने श्रीलंका के खिलाफ बल्लेबाजी चुनी है। (सोर्स- ट्विटर/@T20WorldCup)

