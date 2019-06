England vs Sri Lanka Live Cricket Score Online: इंग्लैंड बनाम श्रीलंका

Sri Lanka vs England (SL vs Eng) Live Cricket Score Streaming Online at Hotstar, Star Sports 1 Live: इंग्लैंड और वेल्स में जारी विश्वकप 2019 का 27वां मुकाबला मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा है। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इस मैदान पर ये इस विश्वकप का पहला मैच है ऐसे में देखना दिलचस्प होगा की टॉस जीतने वाली टीम पहले क्या करना पसंद करती है। मौसम ख़राब होने की वजह से पिछले कुछ दिनों से लीड्स में बूंदाबांदी हो रही है। लेकिन आज मौसम साफ़ है। इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड शानदार फॉर्म में है उन्होंने अबतक खेले गए पांच मैचों में चार में जीत हासिल की है। वहीं लीड्स में खेले गए पिछले छह मैच उन्होंने जीते हैं।

इतना ही नहीं इंग्लैंड ने यहां अपना पिछले मैच विश्वकप से ठीक पहले पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उस मैच में इंग्लैंड ने 350 रन बनाए थे। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये मैच भी हाई स्कोरिंग होगा। श्रीलंका इस मैच को हर हाल में जीतना चाहेगा। क्योंकि अगर ये मैच श्रीलंका हार जाता है तो उसके सेमीफइनल में जाने कि उम्मीद लगभग ख़त्म हो जाएगी।

यह मैच Star Sport 1, Star Sport 2, Star Sport 3 और स्टार के अन्य चैनल्स पर देख सकते हैं। वहीं Hotstar पर ऑनलाइन मैच का आनंद लिया जा सकता है। इसके अलावा आप मैच का लाइव स्कोर Jansatta.com पर भी लाइव स्कोर देख सकते हैं। हमारे लाइव ब्लॉग पर आप पल -पल की अपडेट देख सकते हैं।