श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गाले के गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। श्रीलंका की टीम पहली पारी में 135 रनों पर सिमट गई। वहीं, इंग्लैंड ने पहली पारी में 421 रन बनाए। उसने लंकाई टीम पर 286 रनों की बढ़त हासिल कर ली। इंग्लैंड के लिए कप्तान जो रूट ने शानदार दोहरा शतक लगाया। उन्होंने 228 रनों की पारी खेली। टेस्ट क्रिकेट में यह उनका चौथा दोहरा शतक है।

रूट चार या उससे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले दुनिया के 26वें बल्लेबाज हैं। चार दोहरे शतक लगाने के मामले में उन्होंने भारत के सुनील गावस्कर और न्यूजीलैंड के मौजूदा कप्तान केन विलियमसन की भी बराबरी कर ली। इन तीनों के अलावा पाकिस्तान के जहीर अब्बास, मोहम्मद यूसुफ, इंग्लैंड के लियोनार्ड हटन, ऑस्ट्रेलिया के ग्रेग चैपल, माइकल क्लार्क, न्यूजीलैंड के ब्रैंडन मैकुलम, वेस्टइंडीज के गॉर्डन ग्रीनिज और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला ने 4-4 दोहरे शतक लगाए हैं।

Joe Root slams his fourth Test double ton, his second against Sri Lanka

His brilliant innings has taken England’s lead past 200 runs.

#SLvENG pic.twitter.com/6D8ZW4Padt

— ICC (@ICC) January 16, 2021