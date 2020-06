दुनिया भर खासकर एशियाई क्रिकेट फैंस को यह खबर काफी निराश करने वाली है। कोरोनावायरस के कहर के बीच श्रीलंका में सोमवार यानी 29 जून 2020 को घरेलू टी20 क्रिकेट लीग शुरू हुई थी। लेकिन उसे पहले दिन के बाद ही रद्द कर दिया गया। पहले दिन दो मैच हुए थे। पहले मैच में वेलावाया वाइपर्स ने मोनारगाला हॉर्नेट्स को 3 विकेट से हराया था। दूसरे मैच में उनिलायंस महियांगनया ने बादुला सी ईगल्स के खिलाफ 8 विकेट से आसान जीत हासिल की थी। इन दोनों मैच के होने के बाद इस टी20 लीग को रद्द कर दिया गया।

UVA टी20 प्रीमियर लीग में एक हफ्ते तक 4 टीमें हिस्सा लेने वाली थीं। इस लीग के रद्द होने की वजह इसका अवैध होना था। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने इस लीग को मान्यता नहीं दी थी। श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) की लीगल टीम ने इस लीग को मान्यता नहीं दी। लीगल टीम ने इस लीग को खेल नहीं, बल्कि एक फैंटेसी प्लेटफॉर्म के समान माना। हालांकि, दिलचस्प यह है कि श्रीलंका क्रिकेट ने पहले UVA प्रीमियर लीग को मंजूरी दे दी थी।

इसके बाद सोमवार को लीग की शुरुआत हुई। इसके अलावा, दिलशान, महरुफ़, मेंडिस या शनाका की पसंद भी दो मैचों में से किसी एक में नहीं खेली गई। एक और खास बात रही कि टूर्नामेंट के पहले मैच में वेलावाया वाइपर्स और मोनारगाला हॉर्नेट्स की भिड़ंत हुई थी। मोनारगाला हॉर्नेट्स की कमान तिलकरत्न दिलशान और वेलावाया वाइपर्स की अजंता मेंडिस के हाथों में थी। लेकिन दोनों ही खिलाड़ी पहले मैच में नहीं खेले थे।

This is fake no one has spoken to me or neither I’m interested to speak or to play the tournament. Please don’t give any publicity

— Farveez Maharoof (@farveezmaharoof) June 28, 2020