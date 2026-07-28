टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 1877 में हुई थी। 149 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार ही एक टीम 1000 रनों के करीब पहुंची थी लेकिन यह आंकड़ा छू नहीं पाई और पारी घोषित कर दी। वहीं टेस्ट क्रिकेट के अगर एक पारी के शीर्ष 10 टॉप स्कोर की बात करें तो सिर्फ दो बार ही 900 प्लस रन बने हैं और दो बार ही 800 प्लस रन बने हैं।
भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में 760 रन का भी आंकड़ा कभी नहीं छू पाई है। हालांकि, टीम इंडिया सर्वोच्च स्कोर की टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद है। जबकि श्रीलंका के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक पारी के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज है। खास बात यह है कि श्रीलंका का यह स्कोर भारत के खिलाफ ही आया था। जबकि टॉप 10 सबसे बड़े स्कोर की लिस्ट में सर्वाधिक 3-3 बार श्रीलंका और इंग्लैंड के नाम शामिल हैं।
खास बात यह भी है कि जहां श्रीलंका ने सर्वाधिक स्कोर बनाया है। वहीं इंग्लैंड की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसने तीन बार 800 प्लस रन बनाए हैं। इसमें एक स्कोर 900 प्लस का भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने 750 का आंकड़ा पार किया है लेकिन 800 रन तक नहीं पहुंच पाई हैं।
टेस्ट क्रिकेट की एक पारी के शीर्ष 10 टॉप स्कोर
|रैंक
|टीम
|स्कोर
|ओवर
|रन रेट
|पारी
|विपक्षी टीम
|मैदान
|रिजल्ट
|मैच की तारीख
|1
|श्रीलंका
|952/6 घोषित
|271.0
|3.51
|दूसरी
|भारत
|कोलंबो (RPS)
|ड्रॉ
|2 अगस्त 1997
|2
|इंग्लैंड
|903/7 घोषित
|335.2
|2.69
|पहली
|ऑस्ट्रेलिया
|द ओवल
|जीत
|20 अगस्त 1938
|3
|इंग्लैंड
|849
|258.2
|3.28
|पहली
|वेस्टइंडीज
|किंग्स्टन
|ड्रॉ
|3 अप्रैल 1930
|4
|इंग्लैंड
|823/7 घोषित
|150.0
|5.48
|दूसरी
|पाकिस्तान
|मुल्तान
|जीत
|7 अक्टूबर 2024
|5
|वेस्टइंडीज
|790/3 घोषित
|208.1
|3.79
|दूसरी
|पाकिस्तान
|किंग्स्टन
|जीत
|26 फ़रवरी 1958
|6
|पाकिस्तान
|765/6 घोषित
|248.5
|3.07
|दूसरी
|श्रीलंका
|कराची
|ड्रॉ
|21 फ़रवरी 2009
|7
|श्रीलंका
|760/7 घोषित
|202.4
|3.75
|दूसरी
|भारत
|अहमदाबाद
|ड्रॉ
|16 नवंबर 2009
|8
|भारत
|759/7 घोषित
|190.4
|3.98
|दूसरी
|इंग्लैंड
|चेन्नई
|जीत
|16 दिसंबर 2016
|9
|ऑस्ट्रेलिया
|758/8 घोषित
|245.4
|3.08
|दूसरी
|वेस्टइंडीज
|किंग्स्टन
|जीत
|11 जून 1955
|10
|श्रीलंका
|756/5 घोषित
|185.1
|4.08
|दूसरी
|दक्षिण अफ्रीका
|कोलंबो (एसएससी)
|जीत
|27 जुलाई 2006
जब टेस्ट मैच में बने 1489 रन: भारत के खिलाफ श्रीलंका ने ठोका 952 का स्कोर
श्रीलंका ने कोलंबो में 1997 में भारत के खिलाफ 6 विकेट पर 952 रन बनाकर पारी घोषित की थी। उसने इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में 1938 में 7 विकेट पर 903 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर