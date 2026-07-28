टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 1877 में हुई थी। 149 साल के इतिहास में सिर्फ एक बार ही एक टीम 1000 रनों के करीब पहुंची थी लेकिन यह आंकड़ा छू नहीं पाई और पारी घोषित कर दी। वहीं टेस्ट क्रिकेट के अगर एक पारी के शीर्ष 10 टॉप स्कोर की बात करें तो सिर्फ दो बार ही 900 प्लस रन बने हैं और दो बार ही 800 प्लस रन बने हैं।

भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट में 760 रन का भी आंकड़ा कभी नहीं छू पाई है। हालांकि, टीम इंडिया सर्वोच्च स्कोर की टॉप 10 की लिस्ट में मौजूद है। जबकि श्रीलंका के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक पारी के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड दर्ज है। खास बात यह है कि श्रीलंका का यह स्कोर भारत के खिलाफ ही आया था। जबकि टॉप 10 सबसे बड़े स्कोर की लिस्ट में सर्वाधिक 3-3 बार श्रीलंका और इंग्लैंड के नाम शामिल हैं।

खास बात यह भी है कि जहां श्रीलंका ने सर्वाधिक स्कोर बनाया है। वहीं इंग्लैंड की टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसने तीन बार 800 प्लस रन बनाए हैं। इसमें एक स्कोर 900 प्लस का भी शामिल है। वहीं पाकिस्तान, वेस्टइंडीज, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने 750 का आंकड़ा पार किया है लेकिन 800 रन तक नहीं पहुंच पाई हैं।

टेस्ट क्रिकेट की एक पारी के शीर्ष 10 टॉप स्कोर

रैंकटीमस्कोरओवररन रेटपारीविपक्षी टीममैदानरिजल्टमैच की तारीख
1श्रीलंका952/6 घोषित271.03.51दूसरीभारतकोलंबो (RPS)ड्रॉ2 अगस्त 1997
2इंग्लैंड903/7 घोषित335.22.69पहलीऑस्ट्रेलियाद ओवलजीत20 अगस्त 1938
3इंग्लैंड849258.23.28पहलीवेस्टइंडीजकिंग्स्टनड्रॉ3 अप्रैल 1930
4इंग्लैंड823/7 घोषित150.05.48दूसरीपाकिस्तानमुल्तानजीत7 अक्टूबर 2024
5वेस्टइंडीज790/3 घोषित208.13.79दूसरीपाकिस्तानकिंग्स्टनजीत26 फ़रवरी 1958
6पाकिस्तान765/6 घोषित248.53.07दूसरीश्रीलंकाकराचीड्रॉ21 फ़रवरी 2009
7श्रीलंका760/7 घोषित202.43.75दूसरीभारतअहमदाबादड्रॉ16 नवंबर 2009
8भारत759/7 घोषित190.43.98दूसरीइंग्लैंडचेन्नईजीत16 दिसंबर 2016
9ऑस्ट्रेलिया758/8 घोषित245.43.08दूसरीवेस्टइंडीजकिंग्स्टनजीत11 जून 1955
10श्रीलंका756/5 घोषित185.14.08दूसरीदक्षिण अफ्रीकाकोलंबो (एसएससी)जीत27 जुलाई 2006

जब टेस्ट मैच में बने 1489 रन: भारत के खिलाफ श्रीलंका ने ठोका 952 का स्कोर

श्रीलंका ने कोलंबो में 1997 में भारत के खिलाफ 6 विकेट पर 952 रन बनाकर पारी घोषित की थी। उसने इंग्लैंड के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवल में 1938 में 7 विकेट पर 903 रन का रिकॉर्ड तोड़ा था। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर