श्रीलंकाई क्रिकेटर पर ऑस्ट्रेलिया में चलेगा रेप का मुकदमा, पिछले साल सिडनी पुलिस ने किया था गिरफ्तार

पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप के दौरान श्रीलंकाई क्रिकेट दानुष्का गुणाथिलका पर रेप के आरोप लगे थे। अब उनके खिलाफ रेप केस में ट्रायल चलेगा। नवंबर 2022 में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।

दानुष्का गुणाथिलका पर ऑस्ट्रेलिया में रेस का मुकदमा चलेगा।

ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल हुए टी20 वर्ल्ड कप के दौरान रेप के आरोपों से घिरे श्रीलंकाई क्रिकेटर दनुष्का गुणाथिलका पर अब ऑस्ट्रेलिया में अब रेप का मुकदमा चलेगा। रेप के आरोपों के बाद श्रीलंका क्रिकेट से निलंबित चल रहे दनुष्का गुणाथिलका को सिडनी पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तर भी किया था। टी20 विश्व कप के दौरान उनपर एक महिला ने रेप के आरोप लगाए थे। उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। श्रीलंका क्रिकेट ने कर दिया था सस्पेंड 32 वर्षीय दनुष्का गुणाथिलका की पिछले साल नवंबर में गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद श्रीलंका क्रिकेट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। हालांकि पिछले महीने गुणाथिलका पर से स्थानीय कोर्ट ने कुछ आरोपों को हटा लिया था। गुरुवार को गुणाथिलका ने सिडनी की एक स्थानीय अदालत में सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाने के आरोप के लिए दोषी नहीं होने की दलील दी। सशर्त मिली थी जमानत दनुष्का ने अपनी इस दलील में कहा था कि उन्हें पुलिस के सामने रोजाना पेश होने में थोड़ी राहत दी जाए। उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि रोजाना पेशगी की जगह जमानत की शर्तों में कुछ बदलाव किया जाए। गुणाथिलका ने सप्ताह में तीन बार पुलिस को रिपोर्ट करने की अपील की थी। महिला ने लगाए थे यह आरोप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले साल टी20 विश्व कप के दौरान गुणाथिलका पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने खुद की जान का खतरा होने का डर जाहिर किया था। महिला ने अपनी शिकायत में कहा था कि यौन हिंसा के दौरान उसे बार-बार गला दबाकर मारने की भी कोशिश की गई। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था।

