रोम डायमंड लीग में श्रीलंका के जैवलिन थ्रोअर रुमेश थरंगा पथिरागे का जलवा देखने को मिला है। एक समय श्रीलंका की अंडर 18 क्रिकेट टीम में मौजूदा इंटरनेशनल गेंदबाज इशान मलिंगा के साथ गेंदबाजी करने वाले रुमेश ने अब एथलेटिक्स में अपना जलवा दिखाया है। रुमेश ने रोम में 92.62 मीटर की दूरी पर भाला फेंकते हुए नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वह मौजूदा डायमंड लीग में पहले 90 मीटर से ज्यादा दूरी तक जैवलिन फेंकने वाले खिलाड़ी हैं।

रुमेश थरंगा ने नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम से वह पीछे रह गए। उनके नाम श्रीलंका का नेशनल रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। जबकि एशिया में वह सबसे दूरी तक जैवलिन फेंकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ओवरऑल जैवलिन के इतिहास में वह 8वें बेस्ट जैवलिन थ्रोअर बन गए हैं।

क्रिकेट फील्ड से ट्रैक एंड फील्ड तक

रुमेश पथिरागे का सफर क्रिकेट फील्ड से शुरू हुआ था। वह अंडर 18 में एक तेज गेंदबाज थे। वह इशान मलिंगा के साथ खेले हैं। मलिंगा आज श्रीलंका की नेशनल टीम के प्रमुख गेंदबाजों में से एक हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए वह आईपीएल 2026 के लीडिंग विकेट टेकर भी बने थे। अब रुमेश की किस्मत बदल चुकी है। उनके साथी मलिंगा क्रिकेट फील्ड पर छाए हैं तो रुमेश का जलवा एथलेटिक्स में दिख रहा है।

HISTORIC 🇱🇰🔥

Sri Lanka’s Rumesh Tharanga Pathirage has stunned the athletics world with a sensational 92.62m javelin throw to win the Rome Diamond League.



🏅 1st athlete to break 90m in 2026

🏅 8th-best throw in world history

🏅 World-leading mark for 2026

🏅 2nd-longest throw… pic.twitter.com/HQ65ej0HzZ — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) June 5, 2026

अरशद, नीरज और रुमेश के बीच जंग

अपने शुरुआती क्रिकेट करियर में 130 से 134 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद डालने वाले थरंगा ने अब जैवलिन रिकॉर्ड दूरी तक फेंकते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर श्रीलंका का नाम रोशन किया है। अब वह एशिया के दो मौजूदा दिग्गज थ्रोअर अरशद नदीम (पाकिस्तान) और नीरज चोपड़ा (भारत) के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। यानी आगामी एशियाई खेलों में जापान में इस तिकड़ी के बीच भयंकर जंग दिख सकती है।

जैवलिन इतिहास के 10 बेस्ट थ्रो

खिलाड़ी थ्रो (मीटर) वर्ष जान जेलेजनी 98.48 1996 जोहानस वीटर 97.76 2020 थॉमस रोहलर 93.90 2017 एकी पार्वियाइनेन 93.09 1999 एंडरसन पीटर्स 93.07 2022 अरशद नदीम 92.97 2024 जूलियस येगो 92.72 2015 रुमेश पथिरागे 92.62 2026 सर्गेई मार्कारोव 92.61 2002 रेमंड हेक्ट 92.60 1995

भारतीय टीम पाकिस्तान को हरा U18 एशिया कप के फाइनल में, आशीष के ‘चौके’ से बदली देश की किस्मत

अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से मात दी। इस जीत के बाद भारतीय टीम फाइनल में पहुंची जहां 6 जून को उसकी भिड़ंत होम टीम जापान से होगी। भारत के लिए सेमीफाइनल में चार गोल करते हुए आशीष मैच के हीरो रहे। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





