India vs Sri Lanka (IND vs SL) T20 Series 2020 Squad, Schedule, Venues, Time Table, Players List: भारतीय टीम नए साल में श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच से अपने अभियान की शुरुआत करेगी। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम को भारत में 3 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। सीरीज का पहला मुकाबला 5 जनवरी को गुवाहाटी के बारसपाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। श्रीलंकाई टीम अपने अभियान के लिए निकल चुकी है। श्रीलंका क्रिकेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी।

भारत दौरे पर रवाना होने से पहले पूरी टीम ने बौद्ध भिक्षु से जीत का आशीर्वाद लिया। श्रीलंका क्रिकेट ने ट्विटर हैंडल पर इसकी तस्वीरें भी शेयर की हैं। उसने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, ‘लसिथ मलिंगा की अगुआई में श्रीलंका की टी20 इंटरनेशनल टीम भारत में 3 मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लेने के लिए आज सुबह इस द्वीप से रवाना हुई।’

Sri Lanka T20I squad led by Lasith Malinga left the island this morning for India to take part in the 3-match T20I series. #INDvSL pic.twitter.com/iRtIUgX0mU

— Sri Lanka Cricket (@OfficialSLC) January 2, 2020