22 अक्टूबर 2026 का दिन क्रिकेट फैंस के लिहाज से बेहद रोमांचक साबित हुआ। एक तरफ टीम इंडिया ने जहां इतिहास रचते हुए टी20 इंटरनेशनल में अपना सबसे बड़ा रन चेज किया और न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात दी। उसके बाद श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ जारी वनडे ट्राई सीरीज में 430 रन का लक्ष्य चेज करते हुए इतिहास रच दिया। श्रीलंका ने भारत का रिकॉर्ड तोड़ा जो एक महीने भी नहीं बरकरार रहा।

आपको बता दें श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान में वनडे ट्राई सीरीज खेली जा रही है। इस सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका ने 430 रन का लक्ष्य चेज करते हुए इंग्लैंड को 2 विकेट से मात दी। वनडे इंटरनेशनल इतिहास का यह दूसरा सबसे सफल रन चेज है। वहीं भारत ने पिछले महीने 30 सितंबर को वेस्टइंडीज के खिलाफ 406 रन का लक्ष्य चेज किया था।

इस मामले में साउथ अफ्रीका की टीम नंबर 1 पर है जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2006 में 435 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए इतिहास रचा था। अब श्रीलंका 20 साल बाद दूसरी ऐसी टीम बनी जिसने वनडे इंटरनेशनल में 430 या उससे अधिक रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल करते हुए जीत दर्ज की।

वनडे इंटरनेशनल इतिहास के 5 सबसे सफल रन चेज

435 रन: साउथ अफ्रीका, vs ऑस्ट्रेलिया, जोहानिसबर्ग, 2006

साउथ अफ्रीका, vs ऑस्ट्रेलिया, जोहानिसबर्ग, 2006 430 रन: श्रीलंका, vs इंग्लैंड, रावलपिंडी, 2026

श्रीलंका, vs इंग्लैंड, रावलपिंडी, 2026 406 रन: भारत, vs वेस्टइंडीज, गुवाहाटी, 2026

भारत, vs वेस्टइंडीज, गुवाहाटी, 2026 375 रन: नीदरलैंड्स, vs वेस्टइंडीज, हरारे, 2023 (सुपर ओवर में जीत)

नीदरलैंड्स, vs वेस्टइंडीज, हरारे, 2023 (सुपर ओवर में जीत) 372 रन: साउथ अफ्रीका, vs ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2016

हैरी ब्रूक की डबल सेंचुरी खराब

इंग्लैंड ने इस मुकाबले में पहले खेलते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 429 रन बनाए थे। हैरी ब्रूक ने 202 रन की बेहतरीन पारी खेली थी। उनके अलावा टॉम बैंटन 50, जो रूट 69 और विल जैक्स ने 66 रन की पारी खेली थी। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 49.5 ओवर में 8 विकेट खोकर 430 रन का लक्ष्य हासिल किया और जीत दर्ज की।

श्रीलंका के लिए पवन रत्नायके ने 130 रन की पारी खेली। वहीं अविष्का फर्नांडो, दासुन शनाका ने 97-97 और जनिथ लियानगे ने 27 गेंद पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। श्रीलंका को पहले मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ हार मिली थी। अब श्रीलंका ने इस ट्राई सीरीज में अपना खाता खोल लिया है। वहीं इंग्लैंड को पाकिस्तान के बाद श्रीलंका से भी हार झेलनी पड़ी है। अंकतालिका में पाकिस्तान नंबर 1, श्रीलंका नंबर 2 और इंग्लैंड नंबर 3 पर है।

ट्राई सीरीज के तीसरे मैच के बाद अंकतालिका

स्थान टीम मैच जीत हार बेनतीजा अंक नेट रन रेट 1 पाकिस्तान 2 2 0 0 4 +1.240 2 श्रीलंका 2 1 1 0 2 -0.348 3 इंग्लैंड 2 0 2 0 0 -0.892

IND vs NZ: भारत का रिकॉर्ड रन चेज, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया; नमन धीर की मैच विनिंग पारी, संजू सैमसन का भी पचासा

भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी20 में रिकॉर्ड रन चेज करते हुए 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा 226 रन का रन चेज करते हुए इतिहास रचा। नमन धीर ने 15 गेंद पर नाबाद 42 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। क्लिक करें और पढ़ें पूरी खबर





