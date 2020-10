राजस्थान रॉयल्स के स्टार खिलाड़ी संजू सैमसन ने आईपीएल में एक खास उपलब्धि हासिल कर ली। उन्होंने 13वें सीजन के 26वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उतरते ही आईपीएल में 100 मैच पूरे कर लिए। वे 100 मुकाबले खेलने वाले 40वें खिलाड़ी हैं। सैमसन ने इस मौके को यादगार भी बनाया। उन्होंने जॉनी बेयरस्टो का एक शानदार कैच डाइव लगाते हुए लिया। इसे सोशल मीडिया पर फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

दरअसल, जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर ने सनराइजर्स को मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने 4.4 ओवर में 23 रन जोड़ लिए थे। पांचवां ओवर युवा गेंदबाज कार्तिक त्यागी कर रहे थे। उनकी तीसरी गेंद पर बेयरस्टो ने लंबा छक्का मारा। अगली गेंद को वे फिर से बाउंड्री के बाहर भेजना चाह रहे थे। उन्होंने मिडविकेट की ओर ऊंचा शॉट मारा। संजू सैमसन ने लगभग 22 मीटर दूरी तय करते हुए हवा में सुपरमैन की तरह डाइव लगाकर शानदार कैच लिया।

