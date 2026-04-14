हैदराबाद के बैटर हेनरिक क्लासेन आईपीएल 2026 के 21वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अर्धशतक से चूक गए, लेकिन अपनी टीम के लिए 26 गेंदों पर 40 रन की अहम पारी खेली और इस दौरान 3 छक्के व एक चौका भी लगाया। क्लासेन ने अपनी इस पारी के दम पर सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया।

हेनरिक क्लासेन ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड

क्लासेन ने राजस्थान के खिलाफ 40 रन की पारी खेली और आईपीएल की पहली 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वो छठे नंबर पर आ गए। क्लासेन ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ा जो 1683 रन के साथ पहले छठे नंबर पर थे, लेकिन अब वो 7वें नंबर पर आ गए।

इस लीग में पहले 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं जिन्होंने 2236 रन बनाए थे जबकि दूसरे नंबर पर शॉन मार्श 1933 रन के साथ मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर माइक हसी हैं जिन्होंने 1777 रन बनाए थे जबकि चौथे नंबर पर ऋतुराज गायकवाड़ 1771 रन बनाए हैं।

आईपीएल की पहली 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-7 बैटर

2236 रन : क्रिस गेल

1933 रन : शॉन मार्श

1777 रन : माइक हसी

1771 रन : ऋतुराज गायकवाड़

1725 रन : शेन वॉटसन

1704 रन : हेनरिक क्लासेन

1683 रन : सचिन तेंदुलकर

पंत से आगे क्लासेन

आईपीएल की पहली 50 पारियों के बाद सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में क्लासेन तीसरे नंबर पर 97 छक्कों के साथ मौजूद हैं जबकि ऋषभ पंत इस लिस्ट में 83 छक्कों के साथ चौथे नंबर पर हैं जबकि क्रिस गेल 163 सिक्स के साथ पहले स्थान पर हैं जबकि आंद्रे रसेल दूसरे नंबर पर हैं।

50 आईपीएल पारियों के बाद सर्वाधिक छक्के

163 छक्के : क्रिस गेल

118 छक्के : आंद्रे रसेल

97 छक्के : हेनरिक क्लासेन

83 छक्के : ऋषभ पंत

80 छक्के : निकोलस पूरन

वैभव ने बुमराह, शार्दुल, इशांत के खिलाफ हैरान करने वाले स्ट्राइक रेट से बनाए हैं रन, अश्विन-रबाडा के खिलाफ नहीं चला है बल्ला

वैभव ने आईपीएल में करीम जनत के खिलाफ 500 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं तो वहीं कुछ गेंदबाजों के खिलाफ वो रन बनाने में कामयाब नहीं रहे हैं जिसमें आर अश्विन भी शामिल हैं। (इन खबरों को यहां पर क्लिक करें)