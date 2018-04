IPL 2018, SRH vs MI: सिर्फ एक विकेट लिया, फिर भी हैदराबाद के राशिद खान बने मैन ऑफ द मैच, जानें क्या है वजह

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 11 के मैच में एक गेंदबाज सिर्फ एक विकेट लेकर ‘मैन ऑफ द मैच बन’ गया। यह कारनामा करने वाले खिलाड़ी राशिद खान हैं। वह टी20 टूर्नामेंट में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। गुरुवार (12 अप्रैल) को हैदराबाद सनराइजर्स और मुंबई इंडियन्स का मैच था। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय मैदान में हुए इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था।

मुंबई ने 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 147 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम ने जवाबी पारी में नौ विकेट के नुकसान पर 151 रन बनाए थे। ऐसे में, सनराइजर्स ने एक विकेट से साथ यह मैच अपने नाम किया और मैन ऑफ द मैच के खिताब से हैदराबाद के राशिद को नवाजा गया।

The bowler who got 18 dot balls in his 4 over spell and picked up a wicket as well. Congratulations to @rashidkhan_19 for being the Man of the Match #SRHvMI #IPL2018 pic.twitter.com/yBS0igDlVd

— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 12, 2018