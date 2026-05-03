आईपीएल 2026 के 45वें मैच में दिग्गज स्पिनर और केकेआर के गेंदबाज सुनील नरेन ने अपने 200 आईपीएल विकेट पूरे किए। उन्होंने इस मामले में युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार की बराबरी की। वह इस लीग में 200 विकेटों का आंकड़ा छूने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज और पहले विदेशी गेंदबाज बने हैं। वह आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं।
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सुनील नरेन ने सलिल अरोड़ा को एक बेहतरीन गेंद पर क्लीन बोल्ड किया और अपना 200वां आईपीएल विकेट लिया। इसके बाद एक विकेट और उन्हें इस पारी में मिला। नरेन ने 4 ओवर में 31 रन देकर कुल दो विकेट अपने नाम किए। उन्होंने इस पारी में केकेआर के लिए पहला ओवर डाला था।
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज
|खिलाड़ी
|मैट
|पारी
|गेंदें
|ओवर
|मेडन
|रन
|विकेट
|सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|औसत
|इकोनॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|युजवेंद्र चहल
|182
|179
|3941
|656.5
|4
|5273
|228
|5/40
|23.12
|8.02
|17.28
|8
|1
|भुवनेश्वर कुमार
|199
|199
|4432
|738.4
|14
|5676
|215
|5/19
|26.40
|7.68
|20.61
|2
|2
|सुनील नरेन
|197*
|195
|4531
|755.1
|3
|5133
|201
|5/19
|25.53
|6.79
|22.54
|7
|1
|पीयूष चावला
|192
|191
|3850
|641.4
|2
|5108
|192
|4/17
|26.60
|7.96
|20.05
|2
|0
|रविचंद्रन अश्विन
|221
|217
|4710
|785.0
|4
|5652
|187
|4/34
|30.22
|7.20
|25.18
|1
|0
|जसप्रीत बुमराह
|154
|154
|3535
|589.1
|8
|4315
|186
|5/10
|23.19
|7.32
|19.00
|3
|2
|ड्वेन ब्रावो
|161
|158
|3119
|519.5
|3
|4360
|183
|4/22
|23.82
|8.38
|17.04
|2
|0
|रविंद्र जडेजा
|264
|233
|4188
|698.0
|2
|5358
|177
|5/16
|30.27
|7.67
|23.66
|3
|1
|अमित मिश्रा
|162
|162
|3371
|561.5
|6
|4145
|174
|5/17
|23.82
|7.37
|19.37
|4
|1
|लसिथ मलिंगा
|122
|122
|2827
|471.1
|8
|3365
|170
|5/13
|19.79
|7.14
|16.62
|6
|1
हैदराबाद ने 60 रन में गंवाए 9 विकेट
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस मैच में टॉस जीतकर पहले खेलने उतरी और 19 ओवर में सिर्फ 165 रन पर सिमट गई है। एक समय 105 रन पर टीम का एक विकेट था। उसके बाद अगले 60 रन में 9 विकेट गिर गए। वरुण चक्रवर्ती ने तीन विकेट झटके। वहीं सुनील नरेन और कार्तिक त्यागी को 2-2 सफलताएं मिलीं।
वैभव अरोड़ा, कैमरन ग्रीन और अनुकूल रॉय को 1-1 विकेट मिला। ट्रेविस हेड ने हैदराबाद के लिए 28 गेंद पर 61 रन की तूफानी पारी खेली और इशान किशन ने 29 गेंद पर 42 रन बनाए। क्लिक करें और पढ़ें पूरे मैच में क्या-क्या हुआ