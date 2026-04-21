अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2026 के 31वें मैच में तूफान मचा दिया। इस पारी में उन्होंने पूरे 20 ओवर बल्लेबाजी की और नाबाद रहते हुए 135 रन बना दिए। उन्होंने इस पारी में 10 चौके और 10 छक्के लगाते हुए 100 रन बाउंड्री से ही बनाए। अभिषेक ने इस पारी में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए। वह विराट कोहली के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले भारतीय बने। उन्होंने कुल 7 बड़े रिकॉर्ड इस पारी में बनाए हैं।

अभिषेक की इस पारी से कई दिग्गज भी पीछे हो गए हैं। अभिषेक गेल का 175 रन का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाए लेकिन एक मामले में उन्हें भी पछाड़ दिया है। साथ ही सबसे ज्यादा टी20 शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाजों के मामले में अभिषेक रोहित शर्मा से आगे निकल गए हैं। इतना ही नहीं एरोन फिंच, श्रेयस अय्यर समेत कई बड़े खिलाड़ी उनसे पीछे छूटे हैं। आइए एक-एक करके जानते हैं अभिषेक के 7 बड़े रिकॉर्ड:-

1- टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक वाले भारतीय

अभिषेक शर्मा: 9 शतक (184 पारी)*

9 शतक (184 पारी)* विराट कोहली: 9 शतक (403 पारी)

9 शतक (403 पारी) रोहित शर्मा: 8 शतक (454 पारी)

8 शतक (454 पारी) इशान किशन: 7 शतक (227 पारी)

7 शतक (227 पारी) केएल राहुल: 7 शतक (232 पारी)

7 शतक (232 पारी) संजू सैमसन: 7 शतक (319 पारी)

2- टी20 में 9 शतक सबसे तेज लगाने वाले खिलाड़ी

क्रिस गेल: 124 पारी

124 पारी साहिबजादा फरहान: 160 पारी

160 पारी अभिषेक शर्मा: 184 पारी*

3- अभिषेक ने पार किया 350 टी20 छक्कों का आंकड़ा

अभिषेक शर्मा ने इस पारी में 9वां छक्का लगाते ही अपने 350 टी20 क्रिकेट के छक्के भी पूरे किए। उन्होंने इस पारी में कुल 10 छक्के लगाए और अब उनके नाम 351 छक्के टी20 क्रिकेट में दर्ज हो गए हैं।

4- आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले खिलाड़ी

175 नाबाद: क्रिस गेल, RCB vs PWI, 2013

क्रिस गेल, RCB vs PWI, 2013 158 नाबाद: ब्रेंडन मैकुल्लम, KKR vs RCB, 2008

ब्रेंडन मैकुल्लम, KKR vs RCB, 2008 141 रन: अभिषेक शर्मा, SRH vs PK, 2025

अभिषेक शर्मा, SRH vs PK, 2025 140 नाबाद: क्विंटन डी कॉक, LSG vs KKR, 2022

क्विंटन डी कॉक, LSG vs KKR, 2022 135 नाबाद: अभिषेक शर्मा, SRH vs DC, 2026*

5- आईपीएल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय

141 रन: अभिषेक शर्मा vs PBKS (2025)

अभिषेक शर्मा vs PBKS (2025) 135 नाबाद: अभिषेक शर्मा vs DC (2026)*

अभिषेक शर्मा vs DC (2026)* 132 रन: केएल राहुल vs RCB (2020)

केएल राहुल vs RCB (2020) 129 रन: शुभमन गिल vs MI (2023)

शुभमन गिल vs MI (2023) 128 रन: ऋषभ पंत vs SRH (2018)

6- टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 130+ रनों की पारी

4 : अभिषेक शर्मा*

अभिषेक शर्मा* 3 : एरोन फिंच

एरोन फिंच 3 : क्रिस गेल

7- एक टी20 पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या 10+ छक्के

18 : क्रिस गेल

क्रिस गेल 5 : अभिषेक शर्मा*

अभिषेक शर्मा* 4 : एविन लुईस

एविन लुईस 4 : श्रेयस अय्यर

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