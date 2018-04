इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में हर दिन मैदान पर एक से बढ़कर एक एक्शन देखने को मिल रहा है। बल्लेबाजों के हर शॉट पर बल्ले का जोर और गेंदबाजों के हर विकेट पर दर्शकों का शोर खूब सुनाई दे रहा है। रविवार (22 अप्रैल) को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के दौरान भी बल्ले का ऐसा ही जोर देखने को मिला। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। मैदान पर बल्ले का जोर दिखाने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को शुरुआती झटके जल्दी ही लग गए। उससे पहले इस मुकाबले में चौथे ओवर के दौरान जबदस्त एक्शन देखने को मिला।

चौथी ओवर की दूसरी गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज शेन वॉट्सन ने जबरदस्त छक्का मारा। गेंद थी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास। दूसरी ही गेंद पर छक्का लगने के बाद मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स के प्रशंसक झूम उठे। यह शॉट था भी इतना बेहतरीन की मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। लेकिन शेन वॉट्सन के इस जोरदार हमले का भुवनेश्वर कुमार ने भी क्या खूब बदला लिया।

