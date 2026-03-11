Sunrisers Hyderabad Schedule 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026)में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)को पहला मैच 28 मार्च को मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलना है। इसके बाद उसे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ना है। फिर हैदराबाद में लखनऊ सुपर जायंट्स से भिड़ना है। इसके बाद वह मुल्लांपुर में पंजाब किंग्स से भिड़ेगी।

सनराइजर्स हैदराबाद के पास विस्फोटक बल्लेबाजी लाइन अप है। पैट कमिंस की अगुआई वाली टीम के स्क्वाड में अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, इशान किशन, नितीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन के अलावा लियाम लिविंगस्टोन हैं। पैट कमिंस चोट से जूझ रहे हैं। इसके कारण वह टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नहीं खेल पाए। सनराइजर्स उम्मीद करेगी की कप्तान की सेवाएं उन्हें मिले।

सनराइजर्स हैदराबाद का स्क्वाड

पैट कमिंस (कप्तान), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन, अनिकेत वर्मा, स्मरण रविचंद्रन, सलिल अरोड़ा, हर्षल पटेल, कामिंदू मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स, शिवांग कुमार, क्रेनिस फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, जैक एडवर्ड्स, नितीश कुमार रेड्डी, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, इशान मलिंगा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल हिंगे, शिवम मावी।

सनराइजर्स हैदराबाद का शेड्यूल

मेजबान टीममेहमान टीमजगहदिन
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुसनराइजर्स हैदराबादबेंगलुरु28/03/2026
कोलकाता नाइट राइडर्ससनराइजर्स हैदराबादकोलकाता02/04/2026
सनराइजर्स हैदराबादलखनऊ सुपर जायंट्सहैदराबाद05/04/2026
पंजाब किंग्ससनराइजर्स हैदराबादमुल्लानपुर11/04/2026