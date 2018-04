ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के पूर्व उप-कप्तान और बल्लेबाज डेविड वॉर्नर भारत आकर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 11 के मैच नहीं देख सकते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने उनके हिंदुस्तान आकर मैच देखने पर प्रतिबंध लगा रखा है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद वॉर्नर की पत्नी कैंडिस वॉर्नर ने कही है। यह खुलासा वॉर्नर की पत्नी ने तब किया, जब सनराइजर्स हैदराबाद की एक फैन ने उनसे सवाल किया था।

बता दें कि वॉर्नर आईपीएल के बीते दो सीजंस में हैदराबाद टीम के कप्तान थे। मगर बॉल टैम्परिंग केस ने सब कुछ बदल दिया। यह विवाद ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और कंगारू क्रिकेटर्स पर कहर बनकर टूटा था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट में कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने गेंद के साथ छेड़छाड़ की थी। मैच के बाद टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और बैनक्रॉफ्ट ने टैम्परिंग की बात स्वीकार ली थी। विवाद के लपेटे में वॉर्नर भी आए थे। दोषी वॉर्नर और स्मिथ को एक-एक साल के निलंबित कर दिया गया था, जबकि बैनक्रॉफ्ट पर नौ महीने का बैन लगाया गया था।

ताजा मामले में हुआ यह कि सृजन कोणकंची नाम की एक लड़की ने कैंडिस को सोशल मीडिया चैट पर मैसेज किया था। कहा था, “मैं अपने कप्तान को मिस कर रही हूं। मैं उन्हें हैदराबाद में देखना चाहती हूं।” कैंडिस ने इसी पर महिला फैन को जवाब दिया।

कोणकंची ने शनिवार (21 अप्रैल) की रात इसी मसले से जुड़ा एक ट्वीट किया। लिखा, “29वां दिन। वॉर्नर फील्ड से बाहर हैं। यह हैरान करने वाला है। वॉर्नर यहां आना चाहते थे। लेकिन बीसीसीआई को इस पर ऐतराज था। काउंटी चैंपियनशिप ने जब खिलाड़ियों को आने और खेलने के लिए अनुमति दे दी। ऐसे में बीसीसीआई को उन्हें भारत आने और अपनी टीम को सपोर्ट करने क्यों नहीं दे रही?”

#Day29 #WarnerOffField Now this is surprising !! @davidwarner31 wish to be here yet BCCI isn't okay with it? When @CountyChamp has given the green signal for players to come down and play, why not BCCI at least let them watch and support? @CandyFalzon @tarun_0707 @SunRisersC pic.twitter.com/MlppUahsBi

