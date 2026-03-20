आईपीएल 2026 से ठीक पहले खिलाड़ियों का इस लीग से बाहर होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां सैम करन, नाथन एलिस इस आईपीएल से बाहर हो चुके हैं तो वहीं पैट कमिंस, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश हेजलवुड जैसे प्लेयर्स अपनी-अपनी टीमों के लिए शुरुआती मैचों में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। अब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को भी बड़ा झटका लगा है।

जैक एडवर्ड्स आईपीएल 2026 से हुए बाहर

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जैक एडवर्ड्स पैर में चोट लगने के कारण IPL 2026 से बाहर हो गए हैं। 25 साल के इस सीम बॉलिंग ऑलराउंडर को हैदराबाद ने 3 करोड़ में खरीदा था और उन्हें इस सीजन में आईपीएल में डेब्यू करना था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। खास बात ये है कि जैक आईपीएल 2026 की नीलामी में खरीदे गए एकमात्र अनकैप्ड विदेशी खिलाड़ी थे।

जैक एडवर्ड्स ने बिग बैश लीग 2025-26 में शानदार प्रदर्शन किया था और सिडनी सिक्सर्स के लिए एक अहम खिलाड़ी के रूप में उभरे थे। उन्होंने 13 मैचों में 19 विकेट लिए थे और 133 रन बनाए थे। उनकी विकेट लेने की काबिलियत और निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता ने सिडनी सिक्सर्स को फाइनल में पहुंचाने की अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि फाइनल में सिडनी को पर्थ स्कॉर्चर्स के हाथों हार मिली थी, लेकिन इसके 4 दिन बाद ही उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला था।

इशान करेंगे हैदराबाद की कप्तानी

जैक ने अपना पहला टी20आई मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, लेकिन इस मैच में उनका प्रदर्शन ज्यादा अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने 2 ओवर में 25 रन दिए, लेकिन कोई विकेट नहीं ले पाए साथ ही 6 गेंदों पर सिर्फ 5 रन की पारी खेल पाए थे। इसके बाद से जैक लगातार घरेलू क्रिकेट में खेल रहे थे और उन्होंने शेफील्ड शील्ड में न्यू साउथ वेल्स का प्रतिनिधित्व किया। जैक का चोटिल होना हैदराबाद के लिए बड़ा झटका है क्योंकि कप्तान पैट कमिंस पहले ही टीम से बाहर (शुरुआती कुछ मैचों के लिए) हैं। कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि अभिषेक शर्मा को टीम का उप-कप्तान बनाया गया है।

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