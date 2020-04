पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने सोमवार को मध्यक्रम के बल्लेबाज उमर अकमल पर तीन साल का बैन लगा दिया। 29 साल के उमर अकमल अगले तीन साल तक तीनों फॉर्मेट में टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। यह संयोग ही है कि उमर अकमल की पत्नी नूर अम्ना पर भी चोरी करने का आरोप लग चुका है। पिछले साल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में दावा किया गया था कि नूर अम्ना ने खिलाड़ियों के डाइनिंग रूम में जाकर खाना चुराया। वीडियो में वे एक पॉलीथिन में खाना रखते हुए दिख रहीं थीं। वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया था।

वह वीडियो 18 मार्च 2019 को @TheZaiduLeaks अकाउंट से पोस्ट किया गया था। उस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया था, दिग्गज स्पिनर अब्दुल कादिर की बेटी और उमर अकमल की पत्नी नूर अम्ना कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के दौरान खिलाड़ियों के डाइनिंग रूम से खाना चुराते पकड़ी गईं। पति-पत्नी दोनों के लिए यह विन-विन सिचुएशन है। पति ने पीएसएल 2019 की ट्रॉफी जीती और पत्नी खाना जीतने में सफल रहीं।

Noor Amna daughter of legendary spinner Abdul Qadir & wife of @Umar96Akmal caught stealing food from players dining room during #PSLFINAL

at National Stadium Karachi.

Win win situation for both. Husband wins the #PSL2019 trophy & wife wins the food. pic.twitter.com/Gd8eSjkura

— Zaidu (@TheZaiduLeaks) March 18, 2019