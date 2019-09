PM Narendra Modi Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर 2019 को अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। देश और विदेश के लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। इनमें क्रिकेट जगत और अन्य खेल से जुड़े एथलीट भी शामिल हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा, ‘माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको जन्मदिन की बधाई। भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने का आपका विजन सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। ईश्वर आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करें।’

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने लिखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करता हूं। विराट के अलावा क्रिकेटर शिखर धवन, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण, हार्दिक पंड्या ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी। फर्राटा धाविका हिमा दास ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

हिमा दास ने लिखा, ‘हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं।’ पहलवान योगेश्वर दत्त ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे और आप इसी तरह हम सब देशवासियों को प्रेरित करते रहें।

खेल रत्न और वर्ल्ड चैंपियन पहलवान बजरंग पूनिया ने लिखा, ‘एक नए भारत को नई ऊँचाई तक ले जाने हेतु अनथक सेवाभाव से अपना क्षण-क्षण समर्पित करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्रसेवा के लिए ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ।जय हिन्द जय भारत।’

Happy Birthday Hon. PM @narendramodi ji. Your vision for a healthier and cleaner India is an inspiration for all.

May you always be blessed with good health in life. — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) September 17, 2019

Wishing a very happy birthday to our honourable Prime Minister @narendramodi ji. I pray for your long and healthy life. pic.twitter.com/xpfmwcnhwH — Hima MON JAI (@HimaDas8) September 17, 2019

Wishing our honourable Prime Minister, @narendramodi ji a very happy birthday. Wish you all the good health and success in your pursuit of taking our nation to greater heights. @PMOIndia — Virat Kohli (@imVkohli) September 17, 2019

Wishing honourable Prime Minister, @narendramodi ji a very very happy birthday. Wishing you great health and best wishes in your pursuit of making India reach greater heights. — VVS Laxman (@VVSLaxman281) September 17, 2019

Birthday wishes to our Honourable Prime Minister Shri @narendramodi ji. Wishing you health and happiness. #HappyBdayPMModi — hardik pandya (@hardikpandya7) September 17, 2019

Happy Birthday to our respected and honourable Prime Minister, @narendramodi ji.. Thank you for all your efforts towards making our country greater than ever, sir. — Shikhar Dhawan (@SDhawan25) September 17, 2019

एक नए भारत को नई ऊँचाई तक ले जाने हेतु अनथक सेवाभाव से अपना क्षण-क्षण समर्पित करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं

शुभकामनाएं। राष्ट्रसेवा के लिए ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता हूँ।जय हिन्द जय भारत pic.twitter.com/7DRgP81e4I — Bajrang Punia (@BajrangPunia) September 17, 2019

माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करे और आप इसी तरह हम सब देशवासियों को प्रेरित करते रहें pic.twitter.com/21dkHaFbuN — Yogeshwar Dutt (@DuttYogi) September 17, 2019

