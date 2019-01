खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने लॉन्च किया खेलो इंडिया के तहत ‘5मिनट और’ चैलेंज, वीडियो में दिया ये संदेश

खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेलो इंडिया मुहिम के अंतर्गत ‘5मिनट और’ चैलेंज लांच किया और इस दौरान दोनों हाथों से टेबल टेनिस भी खेला। ओलंपिक खेलों की निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले राठौड़ ने साथ ही भारत के शीर्ष खिलाड़ियों और कलाकारों से बचपन की वो बातें साझा करने का अनुरोध किया जब वे अपने माता-पिता से पांच मिनट अतिरिक्त खेलने देने की मांग करते थे। उन्होंने बचपन की यादें साझा करने के लिये विराट कोहली, साइना नेहवाल, दीपिका पादुकोण और सलमान खान को टैग किया।

राठौड़ ने ट्विटर पर वीडियो संदेश में कहा, ‘‘याद कीजिये, जब हम बचपन में खेलते थे तो उसी समय हमारे माता-पिता हमें होमवर्क के बारे में याद दिलाते थे। और हम कहते थे, ‘बस पांच मिनट और’। ’’ उन्होंने कहा, ‘‘तब हमारे लिये बोलने के लिये कोई नहीं होता था, लेकिन अब हम बोल सकते हैं। इसलिये क्यों न हम सभी देश के सभी बच्चों के लिये बोलें और कहें ‘उन्हें खेलने दीजिये’, पांच मिनट और खेलो इंडिया। क्यों नहीं आप अपनी पांच मिनट और की कहानी साझा करते। वर्ष 2017 में राठौड़ ने वर्कआउट का वीडियो साझा कर खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों को चुनौती दी थी।

Bas #5MinuteAur-haven't v all asked fr it-in playgrounds,exam halls or on the phone?

Let's b the voice of our young athletes & say it loud-

#5MinuteAur #KheloIndia

Aur Khelenge Toh Aur Jitenge!

Share ur story of #5MinuteAur @imVkohli @NSaina @deepikapadukone @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/dg91JfzN7z

