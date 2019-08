दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले एथलीट की बात करें तो इस लिस्ट में जमैका के उसेन बोल्ट का नाम सबसे ऊपर है। बोल्ट ने 100 मीटर की रेस महज 9.58 सेकेंड में पूरी कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वैसे तो बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ पाना किसी के लिए भी मुश्किल लगता है लेकिन एक भारतीय धावक ने अब बोल्ट को चुनौती दी है और नंगे पांव दौड़ते हुए ही बोल्ट के रिकॉर्ड के करीब पहुंचकर सभी को हैरान कर दिया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। इसे देखकर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें एथलीट अकादमी में दाखिल कराने का भरोसा भी दिया है।

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक धावक महज 11 सेकेंड में 100 मीटर की रेस पूरी करता दिख रहा है। खबरों की मानें तो इस एथलीट का नाम रामेश्वर गुर्जर है और ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नर्वर गांव के रहने वाले हैं। रामेश्वर का ये वीडियो देखकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी तारीफ की है और राज्य के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने धावक को भोपाल में बेहतर प्रशिक्षण देने वादा किया है। खबरों की मानें तो रामेश्वर अभी महज 19 साल के हैं।

Pls ask someone to bring him to me @ChouhanShivraj ji. I’ll arrange to put him at an athletic academy. https://t.co/VywndKm3xZ

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) August 16, 2019