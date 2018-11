भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी-20 मुकाबला 21 नवंबर को ब्रिसबेन के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी का फैसला किया था। बुमराह और भुवी ने शानदार गेंदबाजी का आगाज जरूर किया लेकिन मैक्सवेल और स्टॉयनिश कमाल की लय में नजर आ रहे हैं। मैक्सवेल इस मुकाबले में एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं और क्रुणाल पांड्या के ओवर में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। हालांकि अपनी इस तूफानी पारी के दौरान मैक्सवेल ने एक ऐसा शॉट खेला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया।

क्रुणाल पांड्या अपनी पारी का तीसरा ओवर लेकर आए थे जिसमें मैक्सवेल ने तीन लगातार छक्के जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। वहीं पारी का 16वां और अपना आखिरी ओवर लेकर पहुंचे क्रुणाल को पहली गेंद स्टॉयनिश ने छक्का जड़ा लेकिन आखिरी गेंद पर मैक्सवेल उनके सामने थे जिन्होंने एक लंबा शॉट खेला जो सीधा जाकर स्पाइडर कैमरे से टकरा गया। अगर ये शॉट स्पाइडर कैमरे से नहीं टकराता तो निश्चित रूप से मैक्सवेल के लिए पारी यहीं समाप्त हो सकती थी, लेकिन इस मैच में मैक्सवेल के साथ भाग्य भी है। खबर लिखे जाने तक मैक्सवेल ने 23 गेंद में 46 रन बना लिए हैं और क्रीज पर अभी मौजूद हैं।

“It’s hit the Fox!”

Just wait for the camera shot at the end! #AUSvIND pic.twitter.com/yoouEWxc9u

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 21, 2018