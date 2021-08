भारत और इंग्लैंड के बीच आगामी पांच टेस्ट मैचों की सीरीज ऋषभ पंत के लिए एक फुल सर्किल साबित होगी। हाल में कोविड-19 से उबरने वाले पंत भारत की तरफ से अपना 22वां टेस्ट मैच उसी मैदान (ट्रेंटब्रिज) पर खेलने के लिए तैयार हैं जिस पर 2018 में उन्होंने लंबा छक्का जड़कर टेस्ट मैच में अपनी पहली छाप छोड़ी थी।

भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट मैच में जबरदस्त फॉर्म में हैं। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में उनके स्कोर और बाद में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज इसका प्रमाण है। सीमित ओवर्स के फॉर्मेट में भी पंत शानदार हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसा है, जहां इस युवा खिलाड़ी ने वास्तव में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ऋषभ पंत को खुशी है कि उन्होंने अपने छोटे अंतरराष्ट्रीय करियर में अब तक उतार चढ़ाव देखे हैं, जिससे उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर निखरने में मदद मिली, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिए।

पंत ने शनिवार को ‘बीसीसीआई.टीवी’ से कहा, ‘यह शानदार यात्रा रही, क्योंकि मेरे करियर के शुरू में ही मैंने कई उतार चढ़ाव देखे। एक क्रिकेटर के रूप में आप आगे बढ़ते हो, अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, खुद में सुधार करते हो तथा वापसी करके अच्छा प्रदर्शन करते हो।’

उन्होंने कहा, ‘मुझे खुशी है कि मैंने अपनी गलतियों से सबक लिए। इसके बाद मुझे जो भी मौका मिला मैंने उसका फायदा उठाया। मैं खुश हूं।’ पंत ने कहा कि वह बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए सभी शीर्ष क्रिकेटर्स खासतौर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन और रवि शास्त्री से सीख लेने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने कहा, ‘मैं रोहित भाई से बहुत बात करता हूं जैसे कि खेल के बारे में कि पिछले मैच में हमने क्या किया। आगे के मैचों में हम क्या कर सकते हैं। मैं अपने खेल में क्या नया जोड़ सकता हूं।’

