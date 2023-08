स्पेन ने जीता पहला महिला फीफा वर्ल्ड कप, फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराकर लिया पुराना बदला

स्पेन की ओर से एकमात्र विजयी गोल ओल्गा कार्मोना की ओर से पहले हाफ के 29वें मिनट में किया गया। स्पेन ने विश्व कप के लगातार दो मैचों में स्कोर किया।

महिला फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हरा दिया। फोटो सोर्स- AP

महिला फीफा विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से मात देकर खिताब अपने नाम कर लिया है। अपना तीसरा विश्व कप खेल रही स्पेन की टीम ने पहली बार चैंपियन का ताज जीता। वहीं 1966 के बाद चैंपियन बनने का सपना देख रही इंग्लैंड को निराशा हाथ लगी। 1966 में इंग्लैंड की पुरुष टीम ने फीफा विश्व कप जीता था। स्पेन ने लिया पुराना बदला बात करें मैच की तो स्पेन की ओर से एकमात्र विजयी गोल ओल्गा कार्मोना की ओर से पहले हाफ के 29वें मिनट में किया गया। स्पेन ने विश्व कप के लगातार दो मैचों में स्कोर किया। साथ ही स्पेन ने इस जीत के साथ पिछले साल यूरोपीय चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के हाथों मिली हार का बदला भी ले लिया। ओल्गा के नाम टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल स्पेन की टीम की ओर से ओल्गा कार्मोना विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाली खिलाड़ी रहीं। उन्होंने 18 गोल किए। साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में भी गोल दागा। ऐसा करने वाली वह टूर्नामेंट के इतिहास की सातवीं प्लेयर बनीं। स्पेन की टीम में पिछले साल 15 खिलाड़ियों ने फुटबॉल छोड़ दी थी।

