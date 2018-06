Spain vs Morocco Live Score Streaming: स्पेन के दो मैचों से अब चार अंक हैं और वह अपने ग्रुप में शीर्ष पर है।

FIFA World Cup 2018 Live Score Streaming, Spain vs Morocco Live Score Streaming, Esp vs Mor Live Streaming at Sony Liv, Sony Ten 2 Football Live: फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप-बी में शीर्ष पर काबिज स्पेन 25 जून को मोरक्को के खिलाफ होने वाले लीग चरण के अपने आखिरी मैच में जीत के साथ टूर्नामेंट में अंतिम-16 का टिकट कटाना चाहेगा। वर्ष 2010 की चैंपियन स्पेन ने प्रतियोगिता के पहले मैच में पुर्तगाल के साथ 3-3 का ड्रॉ खेला था और दूसरे मैच में उसने ईरान को 1-0 से हराया था। स्पेन के दो मैचों से अब चार अंक हैं और वह अपने ग्रुप में शीर्ष पर है।

मोरक्को के खिलाफ जीत हासिल करने पर स्पेन के सात अंक हो जाएंगे और वह अंतिम-16 में प्रवेश कर जाएगा। वहीं ड्रॉ होने की स्थिति में उसके पांच अंक हो जाएंगे और फिर भी वह अगले दौर में पहुंचने में सफल रहेगा।

VS 25 Jun Kaliningrad Stadium Match Details Spain 0 0 Morocco Match Center

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App