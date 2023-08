Deodhar Trophy 2023: मयंक अग्रवाल की कप्तानी में साउथ जोन बनी चैंपियन, दलीप के बाद जीता देवधर ट्रॉफी का टाइटल

साउथ जोन ने मयंक अग्रवाल की कप्तानी में देवधर ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया और फाइनल मैच में ईस्ट जोन को 45 रन से हराया।

साउथ जोन के कप्तान मयंक अग्रवाल (सोर्स- ट्विटर)

मयंक अग्रवाल की कप्तानी में साउथ जोन की टीम का देवधर ट्रॉफी 2023 में दमदार प्रदर्शन रहा और फाइनल मुकाबले में इस टीम ने ईस्ट जोन को 45 रन से हारकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इससे पहले साउथ जोन ने इस टूर्नामेंट से ठीक पहले मयंक की ही कप्तानी में दलीप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता था। इस सीजन में साउथ जोन की टीम ने फाइनल समेत कुल छह मैच खेले और सभी में जीत दर्ज की तो वहीं टीम के कप्तान मयंक अग्रवाल अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी रहे। इस मैच में शतक लगाने वाले साउथ जोन के बल्लेबाज रोहन कुन्नूमल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। रोहन बने प्लेयर ऑफ द मैच, रियान पराग बने प्लेयर ऑफ द सीरीज इस मुकाबले में साउथ जोन के कप्तान मयंक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और फिर रोहन कुन्नूमल की 107 रन की शतकीय पारी साथ ही साथ कप्तान मयंक अग्रवाल के 63 रन और एन जगदीशन के 54 रन की पारी के दम पर 50 ओवर में 8 विकेट पर 328 रन बनाए। इस टीम की तरफ से साई किशोर ने आखिरी पलों में 19 गेंदों पर तेज 24 रन की पारी खेली थी। पहली पारी में ईस्ट जोन की तरफ से शाहबाज अहमद, रियान पराग और उत्कर्ष सिंह ने दो-दो सफलता हासिल की। ईस्ट जोन को जीत के लिए 329 रन का टारगेट मिला था, लेकिन यह टीम 46.1 ओवर में 283 रन पर ऑल आउट हो गई। ईस्ट जोन की तरफ से रियान पराग ने 95 रन की तेज पारी खेली जबकि कुमार कुशाग्र ने 58 गेंदों पर 3 छक्के और 6 चौकों की मदद से 68 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत दिला पाने में सफल नहीं रहे। कप्तान सौरव तिवारी ने 28 रन का योगदान दिया और टीम को हार मिली। साउथ जोन की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर रहे जिन्होंने 3 सफलता हासिल की। इस टूर्नामेंट में ईस्ट जोन के बल्लेबाज रियान पराग को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया जिन्होंने 5 मैचों में सबसे ज्यादा 354 रन बनाए और दो शतक जड़े। Also Read IND vs WI: यशस्वी जयसवाल को नहीं मिला डेब्यू करने का मौका, संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मिली जगह

पढ़ें खेल (Khel News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram