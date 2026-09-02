दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की दूसरी पारी में नॉर्थ जोन की टीम ने 297 रन बनाए और इस टीम को 180 रन की लीड मिली। अब जीत के लिए तिलक वर्मा की कप्तानी वाली साउथ जोन की टीम को 181 रन बनाने हैं। नॉर्थ जोन और साउथ जोन में से जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी और उसका सामना इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन के साथ होगी जो पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है।

इस मैच में नॉर्थ जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और फिर इस टीम ने पहली पारी में 195 रन बनाए। इसके जवाब में साउथ जोन की टीम ने पहली पारी में 312 रन बनाए और इस टीम को 117 रन की बढ़त मिली। इसके बाद नॉर्थ जोन ने दूसरी पारी में 297 रन बनाए और इस टीम को 180 रन की लीड मिली और साउथ जोन को जीत के लिए 180 रन का टारगेट मिला।

सनत-आयुष ने लगाए अर्धशतक

नॉर्थ जोन के लिए दूसरी पारी में सनत सांगवान ने 8 चौकों की मदद से 76 रन की पारी खेली जबकि आयुष दोसेजा ने 76 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 52 रन बनाए। निशांत सिंधू ने नाबाद 35 रन की पारी खेली जबकि अंशुल कंबोज ने तेज बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों पर 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 36 रन बनाए। कप्तान कन्हैया वाधवन ने 14 रन बनाए जबकि आयुष बदोनी ने 31 रन की पारी खेली। साउथ जोन के लिए दूसरी पारी में एमडी निधीश ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए।

तिलक वर्मा ने लगाया था शतक

साउथ जोन की तरफ से पहली पारी में कप्तान तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेली थी और उन्होंने 9 चौकों की मदद से नाबाद 116 रन बनाए थे जबकि श्रेयस गोपाल ने 87 रन की अहम पारी खेली थी। एन जगदीशन ने 36 रन बनाए थे तो वहीं स्मरण रविचंद्रन ने 27 रन की पारी खेली थी। नॉर्थ जोन के लिए पहली पारी में कामरान इकबाल ने सबसे ज्यादा 36 रन बनाए थे। पहली पारी में साउथ जोन के लिए विध्वत कावेरप्पा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए थे जबकि नॉर्थ जोन के लिए गुरनूर बरार ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके थे।

वैभव सूर्यवंशी ने टॉप-3 में मारी एंट्री, शाहबाज नंबर 2; दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद टॉप-10 बैटर

वैभव ने दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 132 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में आ गए। इस लिस्ट में शाहबाज अहमद और सुदीप घरामी का जलवा बरकरार है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)