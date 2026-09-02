साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने पहली पारी में शतक (नाबाद 116 रन) लगाया और फिर दूसरी पारी में नाबाद अर्धशतक ( 51 रन) लगाकर साउथ जोन को दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में नॉर्थ जोन के खिलाफ जीत दिलाई और फाइनल में अपनी टीम को पहुंचा दिया। दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में साउथ जोन को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य मिला था और इस टीम ने 3 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच को 7 विकेट से जीत लिया। अब फाइनल में साउथ जोन का सामना इशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन के साथ होगा।

दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्थ जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहली पारी में ये टीम सिर्फ 195 रन पर आउट हो गई थी। इसके बाद साउथ जोन की टीम ने पहली पारी में 312 रन बनाए और 117 रन की लीड ली। इसके बाद दूसरी पारी में नॉर्थ जोन ने 197 रन बनाए और 180 रन की बढ़त हासिल करते हुए साउथ जोन को जीत के लिए 181 रन का लक्ष्य दिया था। साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक लगाया और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने।

तिलक वर्मा ने वैभव सूर्यवंशी को छोड़ा पीछे

तिलक वर्मा ने नॉर्थ जोन के खिलाफ हुए मैच में 167 रन बनाए और उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में वैभव सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया और तीसरे नंबर पर पहुंच गए। वैभव अब तीसरे नंबर से चौथे नंबर पर खिसक गए जबकि पहले स्थान पर सुदीप कुमार घरामी बने हुए हैं तो वहीं शाहबाज अहमद दूसरे नंबर पर हैं। इस लिस्ट में 5वें स्थान पर आयुष बदोनी 2 मैचों में 134 रन बनाकर मौजूद हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में पहले नंबर पर आबिद मुश्ताक हैं जिन्होंने 2 मैचों में 12 विकेट लिए हैं तो वहीं अभिजीत सरकार ने 2 मैचों में 10 विकेट चटकाए हैं और वो दूसरे स्थान पर मौजूद हैं। 2 मैचों में 9 विकेट लेकर मुकेश कुमार तीसरे स्थान पर हैं तो वहीं तनुष कोटियान चौथे और हर्ष दुबे 5वें नंबर पर हैं।

दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल के बाद टॉप-5 बैटर-बॉलर

प्लेयर साल मैच पारी नाबाद रन बेस्ट स्कोर औसत गेंद स्ट्राइक रेट 100 50 0 4 6 सुदीप घरामी 2026-2026 2 3 0 185 146 61.66 249 74.29 1 0 0 31 1 शाहबाज अहमद 2026-2026 1 1 0 167 167 167 244 68.44 1 0 0 17 4 तिलक वर्मा 2026-2026 1 2 2 167 116* – 329 50.75 1 1 0 17 0 वैभव सूर्यवंशी 2026-2026 2 3 0 140 92 46.66 130 107.69 0 1 0 12 9 आयुष बदोनी 2026-2026 2 4 0 134 51 33.5 162 82.71 0 2 0 16 2

प्लेयर साल मैच पारी गेंद ओवर मेडन रन विकेट बेस्ट गेंदबाजी औसत इकानॉमी स्ट्राइक रेट 4 विकेट 5 विकेट आबिद मुश्ताक 2026-2026 2 4 469 78.1 18 195 12 5/39 16.25 2.49 39.08 1 1 अभिजीत सरकार 2026-2026 2 4 246 41 12 98 10 5/20 9.8 2.39 24.6 0 1 मुकेश कुमार 2026-2026 2 4 240 40 10 117 9 4/44 13 2.92 26.66 1 0 तनुष कोटियान 2026-2026 1 2 209 34.5 5 118 8 4/46 14.75 3.38 26.12 2 0 हर्ष दुबे 2026-2026 1 2 180 30 2 119 8 4/53 14.87 3.96 22.5 2 0

वैभव सूर्यवंशी ने टॉप-3 में मारी एंट्री, शाहबाज नंबर 2; दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल के बाद टॉप-10 बैटर

वैभव ने दलीप ट्रॉफी 2026 के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ 132 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-3 में आ गए। इस लिस्ट में शाहबाज अहमद और सुदीप घरामी का जलवा बरकरार है। (इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)