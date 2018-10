दक्षिण अफ्रीका के जाने-माने स्पिनर इमरान ताहिर ने बुधवार (तीन अक्टूबर) को जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी कातिलाना गेंदबाजी से खूब धमाल मचाया। उन्होंने इस मुकाबले में हैट्रिक ली और वनडे फॉर्मेट में यह कारनामा करने वाले चौथे प्रोटियाज खिलाड़ी बन गए। वह इसी के साथ वनडे में सबसे अधिक उम्र में हैट्रिक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। मानगॉन्ग ओवल मैदान में हुए दूसरे वनडे में उन्होंने छह ओवर्स में 24 देकर छह विकेट चटकाए। ताहिर से पहले दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट इतिहास में तीन गेंदबाजों ने हैट्रिक ली थी, जिनमें चार्ल लैंगवेल्ट, जेपी ड्युमिनी और कसीगो रबाडा के नाम शामिल हैं।

ताहिर ने हैट्रिक का खाता शॉन विलियम्स के विकेट के साथ खोला था। लेग स्पिनर ने उन्हें 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई। अगले ओवर में उन्होंने पीटर मूर और ब्रैंडन मैवुटा को आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की। वीडियो में देखिए ताहिर की कातिलाना स्पिन गेंदबाजी का जलवा-

