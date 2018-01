मैन ऑफ द मैच बना तो खिलाड़ी को इनाम में मिला 5 जीबी इंटरनेट डेटा

खेल के मैदान पर सबसे अच्‍छा प्रदर्शन करने वाले को मैन ऑफ द मैच’ चुना जाता है। अलग-अलग देशों में इनाम को लेकर अलग तरह की व्‍यवस्‍थाएं हैं। घाना की एक लीग में मैन ऑफ द मैच को जूतियों की जोड़ी दी जाती है, वहीं बोस्‍टवाना में खिलाड़ी को बाल्‍टी भर घर का सामान दिया जाता है। जिम्‍बॉब्‍वे में तो खिलाड़‍ियों को बीयर के क्रेट्स तक इनाम में मिलते हैं। कुछ अलग करने की कोशिश में, दक्षिण अफ्रीका की एक फुटबॉल लीग में मैच के बाद ‘प्‍लेयर ऑफ द मैच’ को 5 जीबी डेटा दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका की निजी टेलीकॉम कंपनी टेल्‍कॉम ने ममेलोवी सनडाउंस के कप्‍तान लोम्‍फो केकाना को यह इनाम मिला। इसकी तस्‍वीरें ट्विटर पर वायरल हो गई हैं और लोग जमकर मजे ले रहे हैं।

अजीबोगरीब इनाम दिए जाने के यह गिने-चुने वाकये नहीं हैं। स्‍की महिला वर्ल्‍ड कप में जीत पर लिंडसे वोन को इनाम में गाय दी गई थी। इसके अलावा, भारत के हरियाणा में भी दो महिला बॉक्‍सर्स को गायें मिली थीं। बहरीन ग्रांड प्रिक्‍स में जीत पर दिग्‍गज रेसर लुइस हैमिल्‍टन को रोज वाटर की बोतल दे दी गई। उन्‍होंने शैंपेन समझकर उसे उड़ेला और फिर जो हुआ वह चर्चा का विषय बना। 51वें प्रेसिडेंशियल साइक्लिंग टूर के पहले स्‍टेज में जीत के बाद मार्क कैवेंडिश को इनाम में केले दिए गए थे।

Meanwhile in South Africa…

This player was awarded 5GB of data for being named Man of the Match! pic.twitter.com/rGB58A7I2v

